В Минэкологии озвучили свою позицию по вопросу Малого Талдыколя

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК подчеркнули, что Талдыколь является водным объектом. Акимат в рамках своей компетенции вынес постановление о переводе земель водного фонда в земли населенных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве добавили, что перевод земель водного фонда в другие категории возможен в случаях естественного или искусственного исчезновения, а также уменьшения размеров водного объекта.

Надо исследовать, какая часть озера исчезла по естественным причинам, насколько уменьшился размер озера в результате застройки водосборной площади", - сообщили в Минэкологии.

В этой связи нужно провести дополнительные исследования и с учетом их результатов принять окончательное решение.

Позиция Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - Малый Талдыколь оставить как водный объект. При этом, принимая во внимание, что из-за городской застройки, приток к озеру дождевых и талых вод сократился, принять меры по его дополнительной подпитке и циркуляции", - сообщил в ведомстве.

Напомним, на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации акимата Нур-Султана, позволят не допустить высыхания водного объекта. Дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс".

Ранее Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.

Жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.

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