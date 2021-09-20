Засыпку озера Малый Талдыколь временно приостановят

НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Засыпку озера Малый Талдыколь в Нур-Султане решили временно остановить после того, как к решению вопроса подключилась партия Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщается на официальной странице сообщества в защиту озера.

Друзья! Вчера в "Нур Отане" состоялась встреча членов Республиканского общественного экологического совета (ОЭС) с Инициативной группой по вопросу Малого Талдыколя, при содействии общественницы Джамили Садыковой", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие председатель Республиканского ОЭС Абаканов, вице-министр экологии Кожаниязов, замакима Нуркенов, руководитель УА Уранхаев, члены партии, представители КПЭА и др.

Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Руслан Уразалиев представил комплексную презентацию по вопросу сохранения Малого Талдыколя и Талдыкольской системы озер с фактологическими материалами на 90 слайдах. Он ознакомил участников встречи с официальными документами, историческими картами, снимки, результатами анализов. По итогам проведенного заседания достигнуты предварительные договоренности:

- засыпку озера приостановят до выяснения всех обстоятельств;

- акимат города подтвердил, что на официальные запросы в установленный законом срок (15 рабочих дней) будут предоставлены все запрашиваемые документы;

- Минэкологии придерживается ранее изложенной позиции - сохранить группу озер Малый Талдыколь.

Участники признали, что ранее разработанный проект ТОО "Биосфера" устарел. Есть объективная необходимость в проведении новых комплексных исследований.

Минэкологии было предложено рассмотреть вопрос включения группы озер Малый Талдыколь в реестр водных ресурсов и рассмотреть вариант придания Талдыкольской системе озер статуса водно-болотных угодий республиканского значения.

Акимат подчеркнул, что генплан - это "живой" документ, и в него могут вноситься корректировки. Поэтому было рекомендовано учесть предлагаемые альтернативные варианты с сохранением Талдыкольской системы озер в рамках ведущейся работы по корректировке генплана.

Протокол решения Совета согласуют с экоактивистами. После общего согласования с учетом мнения активистов он будет доступен всем желающим.

Пул экспертов Инициативной группы будет в обязательном порядке включаться в качестве экспертов во все рабочие группы акимата касательно застройки территорий Талдыкольских озер, работа рабочей группы возобновится.

Все вопросы, касающиеся ситуации с Малым Талдыколем, будут рассматриваться на постоянно действующей площадке (региональный Общественный экологический совет партии Nur Otan) с участием экспертов и представителей общественности.

Региональный Общественный экологический совет столичного филиала партии Nur Otan будет держать вопрос на контроле.





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