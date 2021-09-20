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Засыпку озера Малый Талдыколь временно приостановят

19.09.2021, 14:14 6562
НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Засыпку озера Малый Талдыколь в Нур-Султане решили временно остановить после того, как к решению вопроса подключилась партия Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщается на официальной странице сообщества в защиту озера.
 

Друзья! Вчера в "Нур Отане" состоялась встреча членов Республиканского общественного экологического совета (ОЭС) с Инициативной группой по вопросу Малого Талдыколя, при содействии общественницы Джамили Садыковой", - говорится в сообщении.

 
Во встрече приняли участие председатель Республиканского ОЭС Абаканов, вице-министр экологии Кожаниязов, замакима Нуркенов, руководитель УА Уранхаев, члены партии, представители КПЭА и др.
 
Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Руслан Уразалиев представил комплексную презентацию по вопросу сохранения Малого Талдыколя и Талдыкольской системы озер с фактологическими материалами на 90 слайдах. Он ознакомил участников встречи с официальными документами, историческими картами, снимки, результатами анализов. По итогам проведенного заседания достигнуты предварительные договоренности:
 
- засыпку озера приостановят до выяснения всех обстоятельств;
 
- акимат города подтвердил, что на официальные запросы в установленный законом срок (15 рабочих дней) будут предоставлены все запрашиваемые документы; 
 
- Минэкологии придерживается ранее изложенной позиции - сохранить группу озер Малый Талдыколь. 
 
Участники признали, что ранее разработанный проект ТОО "Биосфера" устарел. Есть объективная необходимость в проведении новых комплексных исследований.
 
Минэкологии было предложено рассмотреть вопрос включения группы озер Малый Талдыколь в реестр водных ресурсов и рассмотреть вариант придания Талдыкольской системе озер статуса водно-болотных угодий республиканского значения. 
 
Акимат подчеркнул, что генплан - это "живой" документ, и в него могут вноситься корректировки. Поэтому было рекомендовано учесть предлагаемые альтернативные варианты с сохранением Талдыкольской системы озер в рамках ведущейся работы по корректировке генплана.
 
Протокол решения Совета согласуют с экоактивистами. После общего согласования с учетом мнения активистов он будет доступен всем желающим.
 
Пул экспертов Инициативной группы будет в обязательном порядке включаться в качестве экспертов во все рабочие группы акимата касательно застройки территорий Талдыкольских озер, работа рабочей группы возобновится. 
 
Все вопросы, касающиеся ситуации с Малым Талдыколем, будут рассматриваться на постоянно действующей площадке (региональный Общественный экологический совет партии Nur Otan) с участием экспертов и представителей общественности. 
 
Региональный Общественный экологический совет столичного филиала партии Nur Otan будет держать вопрос на контроле.
 
Напомним, на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации акимата Нур-Султана, позволят не допустить высыхания водного объекта. Дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс". 
Ранее Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.  
Жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.

 

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