15.10.2023, 19:10 15201
На побережье Каспия обнаружили 25 туш мертвых тюленей
Рабочая группа начала работу по расследованию причин гибели животных
Рассказать друзьям
Актау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления рыбной инспекции Мангистауской области обнаружены 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых, сообщает Комитет рыбного хозяйства Минэконом Республики Казахстан.
В ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружены 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, это свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время.
Рабочая группа начала работу по расследованию причин гибели животных, в ближайшее время будут взяты пробы воды, воздуха, почвы и при возможности пробы тканей с мертвых туш животных и рыб.
По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело", - добавили в пресс-службе.
По итогам подсчета, произведенного работниками Казахстанского агентства прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов, общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особи (в казахстанском секторе Каспийского моря - 240 168, в российском - 19 704).
К слову, гибель тюленей в Казахстане нередкое явление. Последний зафиксированный случай был в июле этого года.
новости по теме
16.10.2023, 14:22 4406
Отстреливать сайгаков в Казахстане будут в ночное время
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют вести отстрел сайгаков в ночное время, сообщил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По словам министра, в соответствии с биологическим обоснованием рекомендовано два вида регулирования численности. Первый - коралевый метод, при котором устанавливаются сети. Данное мероприятие обычно проводится днем. Второй - отстрел в ночное время.
Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий и невозможности эффективного использования транспорта мы запланировали второй метод", - проинформировал спикер.
Глава Минэкологии заверил, что сайгаки нанесли ущерб сельскому хозяйству на 12 млрд тенге. На сегодняшний день отловили уже 90 голов этих животных.
Министр также проинформировал об увеличении мертвых туш тюленей выброшенных на берег Каспия. По его словам на сегодня обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. При этом глава ведомства не смог назвать причину гибели животных.
После шторма их выкинуло на берег. По состоянию трупов можно сказать, что гибель животных произошла в разное время, и они в разной степени разложения", - прокомментировал он.
Сегодня на месте находится рабочая группа, которая создана в рамках схемы взаимодействия из представителей НИИ, Центр изучения и реабилитации тюленей, представители местных госорганов. Также представители Комитета рыбного хозяйства изучают обстановку, взяты необходимые пробы воздуха, почвы, воды.
На вопрос о взаимосвязи гибели животных и выбросов нефтяных отходов спикер затруднился ответить.
Давайте говорить по факту. В прошлом году также была зафиксирована гибель тюленей, была установлена причина - острая пневмония. Поэтому на сегодня пока мы видим причину в различных заболеваниях. Но по поводу прямого воздействия я пока не готов дать ответ", - добавил Нысанбаев.
Ранее сообщалось об обнаружении на берегу Каспийского моря 25 туш мертвых тюленей.
Напомним, в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
14.10.2023, 18:56 27211
В Актюбинской области посадят 35 тысяч кустов саксаула, чтобы защитить аул от песка
Песок уже подступает к домам жителей села Жылтыр
Рассказать друзьям
Актобе. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асхат Шахаров в Шалкарском районе встретился с жителями села Жылтыр, к домам которых подступают пески, сообщает пресс-служба областного акимата.
По словам акима района Жанболата Жидеханова, чтобы замедлить миграцию песка, в 2016 году в восточной части аула была создана зеленая зона площадью 20 га. В этом году восстановлен забор протяженностью в километр на въезде, посажено 550 деревьев, решена проблема с поливом растений. Выкопано два колодца.
Весной 2024 года планируется посадить 35 тысяч корней саксаула, их привезут из питомника, расположенного в этом же районе.
Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу, контролировать рост саженцев, обеспечив полный уход за ними.
Напомним, в Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев саксаула, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев.
13.10.2023, 09:42 41436
В Атырауской области компанию оштрафовали на 923 миллиона тенге за хранение опасных отходов
C 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов
Рассказать друзьям
Атырау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию оштрафовали на 923 миллиона тенге за хранение опасных отходов.
Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области установлено, что ТОО "Жылыой Болашак" без разрешительных документов осуществляло деятельность по накоплению нефтешламов. C 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесенных к опасным отходам. По данному факту на ТОО "Жылыой Болашак" судом наложен административный штраф в размере 923 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу", - проинформировали в прокуратуре Атырауской области.
Ранее сообщалось, что ТОО "Тенгизшевройл" оштрафовано на 2,8 млрд тенге.
09.10.2023, 12:52 72966
В районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть
Фото: ru.wikipedia.org
Рассказать друзьям
Актобе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе уникальной горной гряды Актолагай, где находятся знаменитые меловые горы, собираются проводить разведку нефти.
Искать нефть в 11 километрах от природного заповедника собирается компания West Precaspian Company, пишет газета "Диапазон".
Знаменитую горную гряду Актолагай в Байганинском районе называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время, сообщает издание.
По его данным, местные экологи выдали разрешение на разведку и утверждают, что вреда уникальному природному заповеднику нанесено не будет.
При выдаче разрешений были исключены территории Актолагай. От границ Актолагай дополнительно исключены 11 км. Пока там будут разведывательные работы, будут поиски", - рассказал заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.
Чиновник утверждает, что поисковые работы будут вестись не при помощи взрывов, а методом вибрации, и это якобы не повредит природе.
Полагаем, что не будет никаких воздействий. Подземные воды не пострадают. Если будет какое-то влияние, то компетентные органы в любом случае вмешаются", - утверждает Уснадин.
Между тем в 2006 году Актолагай вошел в список объектов природно-заповедного фонда республиканского значения. Границ и паспорта у него нет. Когда проработают этот вопрос, пока неизвестно.
Ранее казахстанский сенатор выразил обеспокоенность продажей уникальных каменных шаров из долины Торыш в Мангистауской области.
Летом Казнет также возмутил ролик, на котором мужчина выбивает отверткой на скале в ущелье Ыбыкты Сай какое-то слово. Позже в акимате рассказали, что вандал - директор городского дома культуры казахского общества слепых. После скандала чиновник уволился.
03.10.2023, 19:37 105031
Массовое убийство: 226 тысяч сайгаков отправит на мясо филиал РГП "Охотзоопром" в ЗКО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЗКО готовят массовое убийство сайгаков по спущенному в регион Министерством экологии плану отлова и убоя на два месяца, сообщает "Уральская неделя".
Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов сообщил, что отстрел животных был исключен, так как на мясокомбинатах нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби. Перевозить животных живыми в убойные пункты невозможно - из-за стресса сайгаки могут погибнуть при транспортировке, поэтому принято решение ловить их, убивать и освежевывать в степи.
Загонять животных в расставленные загоны из сетки будут на мотоциклах. Площадь сетки, после того как там окажутся животные, ловчие будут уменьшать. В течение 5-6 часов сайга будет находиться внутри загона. И когда животные успокоятся после бега, ловчие будут их ловить и резать", - сообщил Нурлан Рахимжанов.
Непригодные к употреблению останки животных планируется утилизировать прямо в степи.
Оператором по изъятию сайги в ЗКО определено РГП "Охотзоопром". Будут сформированы две бригады по 20 человек По предварительным расчетам, за каждую голову сайги убойщики получат 4200 тенге из республиканского бюджета. Отлов сайги будет производиться под руководством инспекторов "Охотзоопрома".
Охота на это животное по-прежнему законодательно запрещена. Изъятие сайги возможно только под строгим контролем наших инспекторов", - отметил Нурлан Рахимжанов.
По словам замруководителя управления сельского хозяйства Рустемв Зулкашевв, изъявили желание принимать туши сайгаков для переработки мяса два мясокомбината. Первый мясокомбинат за смену разделывает 600 туш животных, на время изъятия сайги здесь готовы работать в две смены. Второй мясокомбинат в смену сможет принять 300 голов сайги, холодильное оборудование здесь рассчитано на 400 тонн.
Мясоперерабатывающий комплекс ТОО "Кублей" в сутки может принимать до 1000 голов скота. Но у предприятия нет ГОСТов для изготовления консервов из мяса диких животных, поэтому "Кублей" не подало заявку на участие в проекте по изъятию сайги", - пояснил Зулкашев.
Мясокомбинаты будут закупать туши животных ориентировочно по 315 тенге за килограмм. Поставлять сайгачье мясо на рынки будут сами мясокомбинаты - по 1000-1200 тенге за килограмм.
Что касается рогов, то экспорт дериватов в Казахстане запрещен.
Переработка рогов сайгаков в Казахстане также не налажена. Предварительно Министерством экологии принято решение складировать рога убитых сайгаков в ЗКО. Сейчас идет подготовка мест хранения для дериватов. "Охотзоопром" будут нести ответственность за рога при их изъятии сайги - маркировать их, сдавать на хранение", - рассказал замруководителя управления сельского хозяйства.
Деньги от реализации мяса мясокомбинаты будут перечислять на счета РГП "Охотзоопром". Пока судьба этих денег не решена.
Изъятие сайги будет идти до конца ноября 2023 года. В декабре у сайгаков начнется гон, охотиться на них уже нельзя.
Напомним, в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
29.09.2023, 17:51 133936
Минэкологии: Алматы - один из лидеров по вредным выбросам в атмосферу
Рассказать друзьям
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы является одним из лидирующих регионов по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, заявил сегодня на встрече с общественностью города министр экологии Ерлан Нысанбаев.
Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за 2022 год в атмосферу составил порядка 2 314,8 тысячи тонн, что на 4% ниже аналогичного периода 2021 года. Тогда как за 6 месяцев этого года фактические выбросы предприятий на 6% превысили показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщил на встрече Насынбаев.
Министр напомнил, что для решения экологических вопросов реализуются региональные дорожные карты.
В Алматы предусмотрено 21 мероприятие. В их числе: модернизация по переводу на газ ТЭЦ Алматинского энергокомплекса к 2026 году.
Реализация данных проектов позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 94%, с 38 до 2,7 тысячи тонн, на ТЭЦ-3 - на 83%, с 12 до 2,0 тысяч тонн", - подчеркнул глава ведомства.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. Читать:
29.09.2023, 13:49 135961
Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана
Также большая угроза нависла над степным орлом
Рассказать друзьям
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась III Международная научно-практическая конференция "Орлы Палеарктики: изучение и охрана". Более 140 исследователей из 30 стран обсуждали современные проблемы изучения и сохранения пернатых хищников Палеарктики, обширного региона, к которому относится и Казахстан.
Конференция прошла по инициативе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN).
Одним из приоритетных видов в программах Российской сети изучения и охраны пернатых хищников является сокол-балобан. Мы занимаемся изучением балобана еще с начала 90-х годов в России, до организации RRRCN. В Казахстане наша работа по изучению и мониторингу началась с 2003 года. Тотальное сокращение вида произошло уже к 2014 году. На данное время мы можем сказать, что Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана. К примеру, самая крупная популяция на казахстанском Устюрте с 1600 пар в начале 2000 г. сократилась сегодня до 200-300 пар. Основная угроза на территории России и Казахстана - нелегальный отлов птиц. По нашим оценкам, ежегодно из наших стран вывозилось около 2-3 тысяч балобанов, с каждым годом эта цифра уменьшается, браконьеры переключаются на кречета, потому что ресурс балобана исчерпан", - рассказал идейный вдохновитель конференции и один из создателей RRRCN Игорь Карякин,.
Также большая угроза нависла над степным орлом. Этот вид фактически исчез на территории Европы. Если степной орел исчезнет и в Казахстане, то у вида не останется шансов на выживание. Крупным пернатым хищникам угрожают не только браконьеры. Большой ущерб их популяциям наносит энергетический сектор.
Основной причиной, вызывающей гибель птиц на ВЛЭ, является поражение электрическим током при контактах с наиболее часто используемыми изоляторами опор ВЛЭ средней мощности (6-10 кВт.), не обустроенными птицезащитными устройствами (ПЗУ)", - рассказал руководитель казахстанского общественного фонда "Центр изучения и сохранения биоразнообразия" Нурлан Онгарбаев.
26.09.2023, 10:05 158066
В перечень животных, подлежащих регулированию, включили сайгаков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Внесены изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 "Об утверждении перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности".
Согласно документу, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию, включены:
- Волк
- Шакал
- Сайгак
- Ворон
- Большой баклан
- Змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Читаемое
16.10.2023, 09:22Казахстанские спасатели вернулись из Афганистана 16.10.2023, 09:4627706В одном из вузов ЗКО прокуратура выявила растрату 55 млн тенге 16.10.2023, 08:2727591В Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга 16.10.2023, 11:24Президент Казахстана подписал указ о создании в СНГ координационного совета судебно-экспертной деятельности23816Президент Казахстана подписал указ о создании в СНГ координационного совета судебно-экспертной деятельности 16.10.2023, 08:4523291МВД Казахстана планирует снизить цены за ускоренную выдачу документов 11.10.2023, 12:15215481Грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз": мажилисмен обеспокоен подготовкой к отопительному сезону 09.10.2023, 14:51212811Землетрясение в Афганистане: казахстанцев нет среди пострадавших 12.10.2023, 11:11210761Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области 12.10.2023, 12:18207751Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте 11.10.2023, 15:05203001Аким Есика пойман на взятке 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года302891Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27302106Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58300691В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34296756В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10283976В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?