На побережье Каспия обнаружили 25 туш мертвых тюленей

На сегодняшний день отловили уже 90 голов сайги

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют вести отстрел сайгаков в ночное время, сообщил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.





По словам министра, в соответствии с биологическим обоснованием рекомендовано два вида регулирования численности. Первый - коралевый метод, при котором устанавливаются сети. Данное мероприятие обычно проводится днем. Второй - отстрел в ночное время.





Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий и невозможности эффективного использования транспорта мы запланировали второй метод", - проинформировал спикер.





Глава Минэкологии заверил, что сайгаки нанесли ущерб сельскому хозяйству на 12 млрд тенге. На сегодняшний день отловили уже 90 голов этих животных.





Министр также проинформировал об увеличении мертвых туш тюленей выброшенных на берег Каспия. По его словам на сегодня обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. При этом глава ведомства не смог назвать причину гибели животных.





После шторма их выкинуло на берег. По состоянию трупов можно сказать, что гибель животных произошла в разное время, и они в разной степени разложения", - прокомментировал он.





Сегодня на месте находится рабочая группа, которая создана в рамках схемы взаимодействия из представителей НИИ, Центр изучения и реабилитации тюленей, представители местных госорганов. Также представители Комитета рыбного хозяйства изучают обстановку, взяты необходимые пробы воздуха, почвы, воды.





На вопрос о взаимосвязи гибели животных и выбросов нефтяных отходов спикер затруднился ответить.





Давайте говорить по факту. В прошлом году также была зафиксирована гибель тюленей, была установлена причина - острая пневмония. Поэтому на сегодня пока мы видим причину в различных заболеваниях. Но по поводу прямого воздействия я пока не готов дать ответ", - добавил Нысанбаев.





Ранее сообщалось об обнаружении на берегу Каспийского моря 25 туш мертвых тюленей.





Напомним, в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.





Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.



