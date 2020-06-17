Названы причины обмеления озера Иссык в Алматинской области

Талдыкорган. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области выяснили причины обмеления озера Иссык, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел, озеро Иссык является источником питьевой и поливной воды для жителей города Есик, дачных массивов, а также крестьянских хозяйств прилегающих сельских округов.

По его словам, в настоящее время в первую очередь осуществляется подача питьевой воды, остальной объем воды направляется на полив. Питьевая вода подается в полном объеме в соответствии с потребностью жителей города Есика.

Из озера Иссык осуществляет забор воды ТОО "Гидросервис", которое занимается обеспечением поливной воды сельскохозяйственных угодий Коктобинского, Болекского, Рахатского сельских округов и дачных массивов, прилегающих к городу Есику. Площадь орошения сельхозугодий составляет 5500 гектаров. В данное время приток в озеро Иссык Енбекшиказахского района составляет 4 кубометра в секунду, из которых на полив направляется 3,6 кубометра в секунду (потребность составляет 7-8 кубометров в секунду), недостающий объем воды, предназначенный для полива составляет 3,5-4 кубометра в секунду. Приток в озеро Иссык напрямую зависит от таяния горных ледников Заилийского Алатау. Причиной низкого притока в озеро Иссык является низкое количество осадков в зимний период 2019-2020 года для формирования горных ледников, а также недостаточная температура для активизации обильного таяния ледников", - написал Галымурат Жукел на своей странице в Фейсбуке .

Он отметил, что в связи со снижением притока воды в озеро Иссык и нехваткой воды на полив среди населения проводятся разъяснительная работа, установлен график полива крестьянских хозяйств исходя из фактического объема поливной воды, приостановлены деятельность четырёх гидроэлектростанций, расположенных в русле реки Иссык для увеличения объема поливной воды.

Галымурат Жукел напомнил, что в мае силами ГУ "Казселезащита" проводилось авиационное обследование состояние горных ледников, которое выявило отсутствие их активного таяния. Также обследование уровня притока воды периодически отслеживается работниками акимата, Казселезащиты, представителями ГЭС и работниками ТОО "Гидросервис".

В воскресенье, когда был там впервые, меня поразила "инфраструктура" - что-то наподобие юрты из железного каркаса, две будки с мороженым и донерная, старые беседки. Вдоль озера толпы людей - в основном полуголые. Купаются на озере, в котором делать этого нельзя. Самодельный пирс и катер с названием "Красавчик". 1000 тенге и делаешь круг. Отдельно меня удивило количество мангалов на квадратный метр, было ощущение, что лес горит - из-под деревьев шёл сизый дым. Вчера было принято решение закрыть "лавочку". Все коммерческие объекты будут демонтированы. К тому же, как выяснилось, нет ни одного документа на киоски. Катера также будут выведены за пределы территории. Установим шлагбаум в районе бывшей автостанции и дальше к озеру можно будет добраться только пешком", - написал пресс-секретарь акима.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства