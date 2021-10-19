Необычная экоакция стартует в Алматы

АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы стартует акция "Зеленый город". Все желающие озеленить дворы многоквартирных домов смогут получить саженцы бесплатно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все желающие озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования могут на бесплатной основе получить ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу для посадки", - сообщает управление зеленой экономики Алматы.
Необходимо отметить, что участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение двух лет.
Для участия необходимо направить на электронный адрес [email protected]
следующие данные:
1) ФИО и контактные данные инициативного лица, точный адрес желаемой посадки;
2) несколько фото места планируемой посадки (желательно панорамное фото, для того, чтобы специалисты могли оценить локацию);
3) указать необходимое количество саженцев и их породный состав.
Заявки принимаются с 18 октября по 31 октября 2021 года включительно.
Раздача саженцев будет осуществляться по следующим адресам:
- аппарат акима Алатауского района; улица Жанкожа батыра, 26;
- аппарат акима Алмалинского района; проспект Абылай хана, 74а;
- аппарат акима Ауэзовского района; проспект Алтынсарина, 23а;
- аппарат акима Бостандыкского района; улица Айманова, 191;
- аппарат акима Медеуского района; улица Пушкина, 72;
- аппарат акима Наурызбайского района; микрорайон Шугыла, 347;
- аппарат акима Жетысуского района; улица Серикова, 2а;
- аппарат акима Турксибского района; улица Шолохова, 9.
Посадка запланирована на 1-15 ноября 2021 года. После посадки необходимо направить фотоотчет высаженных саженцев.
Заявки, принятые после указанного срока, не принимаются. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел мониторинга зеленого фонда по следующим контактам: 272-54-89, 87479958147.
В Алматы посадят более 285 тысяч деревьев
18.10.2021, 10:08 47872
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы началась осенняя посадка деревьев. Охвачены все восемь районов города, согласно разработанной ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Стратегии озеленения города Алматы до 2030 года, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году планируется высадить около 350 тыс. деревьев, 64 594 из них высажены весной. В осенний период запланирована высадка более 285 тыс. саженцев. Осенняя посадка на текущий год состоит из компенсационной и инициативной.
Стоит отметить, что особое внимание уделяется озеленению новых микрорайонов города. Большая часть деревьев будет высажена в Алатауском и Наурызбайском районах.
На сегодняшний день в микрорайоне Маяк Турксибского района высажено 280 лиственных деревьев. По ВОАД и в Сосновым бору начаты работы по подготовке восьми тысяч лунок.
Кроме того, в Алматы объявлена акция "Зеленый город", которая дает возможность каждому желающему алматинцу внести свой вклад в озеленение города.
Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат оштрафован на 1,5 млн тенге за экологические правонарушения
16.10.2021, 19:18 101494
КАРАГАНДА. 16 ОКТЯБРЯ - Экологи выявили, что целлюлозно-бумажный комбинат, который недавно открыли в Караганде, работал с нарушениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце лета жители ближайших от комбината домов стали жаловаться на невыносимый запах. По их словам, отходы производства стекали в степь и небольшой водоём. Они заявили, что техническая вода бумажного комбината сливается в местный водоём, из которого пьёт воду скот и домашняя птица. К экологическому расследованию подключился Общественный совет, специалисты провели проверку, сообщает телеканал "Хабар 24"
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Департаментом в ходе проверки были отобраны пробы, и в сточных водах присутствует, можно сказать, нефтепродукты, взвешенные вещества и другие тяжелые металлы. Они в любом случае опасны для почвы, потому что, когда идут неоднократные постоянные загрязнения, загрязняющие вещества начинают аккумулироваться в почве, и в дальнейшем она уже будет непригодна ни в сельском хозяйстве, ни в других назначениях", - рассказал заместитель руководителя департамента экологии Дархан Исжанов.
По информации телеканала, целлюлозно-бумажный комбинат открылся весной. Предприятие ещё не вышло на полную мощность. В тестовом режиме здесь выпускают упаковочный картон. В месяц перерабатывают до 700 тонн макулатуры. Главное нарушение, по словам экологов, что для сточных вод используется котлован, когда должны были оборудовать специальный резервуар.
На тонну произведенной бумаги требуется 25-30 тонн воды в процессе производства. В нашем цикле она замкнутая, оборотная. Сейчас излишки воды остаются на предприятии, очищаются. Этот котлован бездействует, ничего с территории завода абсолютно не вытекает. Разрабатывается проект по рекультивации вот этой земли и по ликвидации этого котлована", - рассказал директор целлюлозно-бумажного комбината Вадим Гороховский.
Представители Общественного совета выяснили причину запаха, на который до сих пор жалуются жители. По словам народных контролёров, в зловонии комбинат точно не виноват, дело в шахтных выработках.
17 метров этой шахтной подработки выходят грунтовые воды вместе с метаном. И этот метан создает дискомфортный запах по территории, и он будет разноситься в зависимости от интенсивности его выхода. Будем надеяться, что это естественным путём потихоньку придет в норму, учитывая, что теперь здесь уже нет шахтной подработки. А завод этот будет работать уже по всем правилам, какие положены, и все требования экологические будут соблюдены", - сказала член общественного совета Карагандинской области Гульнар Курбанбаева.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности за деятельность без госэкспертизы. За эмиссии комбинат оштрафован почти на полтора миллиона тенге. Также экологи подали иск в суд о приостановлении деятельности предприятия до полного устранения всех нарушений.
Растущие потребности строительства в сырье приводят к истощению полезных ископаемых в Казахстане
16.10.2021, 16:58 92827
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В связи с постоянно растущими потребностями строительного комплекса в сырье, происходит неконтролируемое истощение полезных ископаемых, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Романа Скляра, иррациональное извлечение общераспространенных полезных ископаемых приводит к негативному воздействию не только на окружающую природную среду, но и на условия проживания и здоровье населения в районах интенсивной добычи.
Так, в 2020 году уполномоченным органом в области охраны окружающей среды установлены 124 факта незаконной добычи ОПИ, где к административной ответственности привлечены 127 физических и юридических лиц на общую сумму 16,3 млн тенге, в том числе в столице", - написал Скляр в ответе на запрос сенатора Андрея Лукина.
Он отметил, что основанная масса выявленных нарушений при добыче ОПИ поступает из органов внутренних дел полиции. К примеру, в 2020 году поступили 104 материала по факту незаконного изъятия ОПИ, что составляет 84% от общих поступивших материалов.
В этой связи, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработан план по пресечению фактов незаконной добычи ОПИ на территории Республики Казахстан", - добавил заместитель премьер-министра.
Напомним, жители Талгара просят чиновников немедленно закрыть все карьеры
вдоль реки и привести русло в порядок. Люди жалуются, за несколько лет добычи песка и щебня рабочие буквально изуродовали берег и вырубили деревья. Сейчас местные больше всего опасаются, что в любой момент в огромные котлованы могут провалиться их дома.