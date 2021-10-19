Необычная экоакция стартует в Алматы

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АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы началась осенняя посадка деревьев. Охвачены все восемь районов города, согласно разработанной ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Стратегии озеленения города Алматы до 2030 года, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году планируется высадить около 350 тыс. деревьев, 64 594 из них высажены весной. В осенний период запланирована высадка более 285 тыс. саженцев. Осенняя посадка на текущий год состоит из компенсационной и инициативной.

Стоит отметить, что особое внимание уделяется озеленению новых микрорайонов города. Большая часть деревьев будет высажена в Алатауском и Наурызбайском районах.

На сегодняшний день в микрорайоне Маяк Турксибского района высажено 280 лиственных деревьев. По ВОАД и в Сосновым бору начаты работы по подготовке восьми тысяч лунок.

Кроме того, в Алматы объявлена акция "Зеленый город", которая дает возможность каждому желающему алматинцу внести свой вклад в озеленение города.