Незаконные постройки ликвидировали близ озера Иссык

Талдыкорган. 29 июля. Kazakhstan Today - 28 июля в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошли мероприятия по ликвидации незаконных построек и стихийной торговли на берегу озера Иссык, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 28 июля 2020 года, в Енбекшиказахском районе, на приграничной территории селехранилища, в окружении особо охраняемых территорий Иле-Алатауского парка - в народе известное как "Озеро Иссык" - произошли мероприятия по ликвидации незаконных построек и стихийной торговли на берегу упомянутого водоема", - сообщает пресс-служба Иле-Алатауского нацпарка.

По информации ведомства, на оперативном мероприятии присутствовали - прокуратура Енбекшиказахского района, представители акимата Енбекшиказахского района, местная полицейская служба, инспектор налоговой службы, представители департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС), сотрудники Иле-Алатауского Национального природного парка и общественное движение "Экологический патруль Казахстана", Казселезащита, Балхаш-Алакольская инспекция, СЭС, отдел предпринимательства района, а также представители незаконной торговли и представители застройщика ГЭС - ТОО "Казэлектроэнергия".

Переговоры длились несколько недель, и сегодня вопрос решился; стороны провели переговоры, и представители ТОО "Электроэнергия" пошли навстречу представителям стихийной торговли, помогли организовать вывоз имущества с территории водоема Иле-Алатауского национального природного парка", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ТОО "Казэлектроэнергия" - это компания которая взяла в доверительное управление на 49 лет территорию 141 гектар у управления сельского хозяйства Алматинской области.

В ведомстве также рассказали, что следующим шагом будет запрет въезда автотранспорта на территорию селехранилища "Озеро Иссык". И сам водоем будет обнесен заграждением для предотвращения купания и загрязнения вследствие использования плавательных средств, так как вода из данного водоема будет использована для водоснабжения города Иссык.

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