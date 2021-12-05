НК "КТЖ" снизила углеродный след на 10%

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АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы проходят общественные слушания, на которых с жителями города обсуждаются вопросы минимизации воздействия на окружающую среду при реализации проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Публичные слушания организованы в соответствии с Экологическим кодексом РК и проходят с участием заказчика технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) - АО "АлЭС", разработчика ТЭО - АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" и под председательством представителя Управления зеленой экономики Алматы, проинформировали в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".

Сообщается, что уже в марте - апреле 2022 года в соответствии с графиком планируется начало строительных работ на площадке ТЭЦ-2. Ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. В настоящий момент ТЭО проекта проходит комплексную вневедомственную экспертизу. Получение заключения в соответствии с договорными сроками ожидается к концу декабря 2021 года.

Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической мощности и 957 Гкал/ч тепловой мощности. Электростанция будет на экологически чистом топливе - природном газе, построенная на базе современных парогазовых технологий, с использованием принципа когенерации - совместного производства тепла и электроэнергии. По словам разработчиков, предполагается использовать наилучшие доступные технологии, которые в отличие от традиционной технологии паротурбинного цикла позволят более эффективно сжигать природный газ", - уточнили в пресс-службе.

В ходе разработки ТЭО были рассмотрены технико-коммерческие предложения заводов-изготовителей газотурбинного оборудования. После тщательного анализа окончательный выбор был остановлен на трех ведущих мировых производителях: General Electric, Siemens, Mitsui, чьё оборудование наиболее подходило под существующие условия. Предложение этих производителей и было рассмотрено в ТЭО.

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков по 200 МВт станции, новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки выработки электроэнергии и тепла не будет", - пояснили в "Самрук-Энерго".

В компании добавили, что основное технологическое оборудование: газовые турбины, паровая турбина и котлы-утилизаторы в Казахстане не производятся и, соответственно, будут импортными. Другое оборудование (трансформаторы, кабельная продукция, насосы и т.п.) будут местного производства. Предварительное значение казахстанского содержания составляет 64%.





Как отметили в "Самрук-Энерго", более чем в 15 раз сократятся выбросы Алматинской ТЭЦ-2.



