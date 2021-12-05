НК "КТЖ" снизила углеродный след на 10%

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" снизила углеродный след на 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Начиная с 2013 года, углеродный след от производственной деятельности компании снизился на 10%. Если в 2013 году прямые выбросы СО2 составляли 2 млн 079 тыс. тонн, то в 2020 году показатель уменьшился до 1 млн 888 тонн", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Главный инженер АО "НК "КТЖ" Батыр Котырев на III Форуме производственной безопасности и охраны окружающей среды отметил, что снижение выбросов по компании обеспечивается реализацией мероприятий по энергосбережению. К примеру, используемые на казахстанской железной дороге тепловозы серии "Evolution" позволяют снизить выбросы более чем в 2,2 раза по сравнению с тепловозами старых моделей.
В настоящее время разрабатывается концепция глубокой декарбонизации компании. Предусматривается внедрение низкоуглеродных технологий. Планируется постепенный перевод локомотивного парка с дизельного топлива на сжиженный природный газ и аккумуляторы", - сказал Батыр Котырев.
Как отметили в КТЖ, по сравнению с другими видами транспорта, а также другими отраслями экономики (энергетическая, нефтеперерабатывающая и металлургическая промышленность), железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым.
По информации Международного союза железных дорог (МСЖД) доля парниковых выбросов от железнодорожного транспорта в экономике США и Европейского союза составляет 2,4 и 2,9%, соответственно. В Казахстане этот показатель равен 0,6%.