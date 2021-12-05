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НК "КТЖ" снизила углеродный след на 10%

04.12.2021, 12:47 16390
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" снизила углеродный след на 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Начиная с 2013 года, углеродный след от производственной деятельности компании снизился на 10%. Если в 2013 году прямые выбросы СО2 составляли 2 млн 079 тыс. тонн, то в 2020 году показатель уменьшился до 1 млн 888 тонн", - сообщили в пресс-службе нацкомпании. 

 
Главный инженер АО "НК "КТЖ" Батыр Котырев на III Форуме производственной безопасности и охраны окружающей среды отметил, что снижение выбросов по компании обеспечивается реализацией мероприятий по энергосбережению. К примеру, используемые на казахстанской железной дороге тепловозы серии "Evolution" позволяют снизить выбросы более чем в 2,2 раза по сравнению с тепловозами старых моделей.
 

В настоящее время разрабатывается концепция глубокой декарбонизации компании. Предусматривается внедрение низкоуглеродных технологий. Планируется постепенный перевод локомотивного парка с дизельного топлива на сжиженный природный газ и аккумуляторы", - сказал Батыр Котырев.

 
Как отметили в КТЖ, по сравнению с другими видами транспорта, а также другими отраслями экономики (энергетическая, нефтеперерабатывающая и металлургическая промышленность), железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым.
 
По информации Международного союза железных дорог (МСЖД) доля парниковых выбросов от железнодорожного транспорта в экономике США и Европейского союза составляет 2,4 и 2,9%, соответственно. В Казахстане этот показатель равен 0,6%. 
 

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В Алматы выявили две стихийные свалки

03.12.2021, 19:28 34291
В Алматы выявили две стихийные свалки
Фото: Vyvoz.org
АЛМАТЫ. 3 ДЕКАБРЯ - 3 декабря рабочей группой в составе сотрудников управления жилищной политики Алматы, отдела экологии и мониторинга окружающей среды КГУ "ГРПП "Медеу" управления зеленой экономики Алматы аппарата акима Алатауского района, природоохранной полиции Алатауского района выявлены две стихийные свалки в Алатауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении жилищной политики Алматы, в микрорайоне Шапагат на владельца земельного участка составлен административный протокол в размере 20 МРП, а также собственником участка дано гарантийное письмо о вывозе мусора в течение 10 рабочих дней.
 
По второму адресу в микрорайоне Шанырак-2 ведется работа по выявлению собственника участка. 
 
Работа в данном направлении продолжается.
 
В начале ноября близ Алматы, на территории сакских курганов, была обнаружена свалка. 
 
В конце октября в Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки.
 

В Алматы обсуждают проект по переводу ТЭЦ-2 на газ

29.11.2021, 16:34 113293
В Алматы обсуждают проект по переводу ТЭЦ-2 на газ
Фото: old.vecher.kz
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы проходят общественные слушания, на которых с жителями города обсуждаются вопросы минимизации воздействия на окружающую среду при реализации проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Публичные слушания организованы в соответствии с Экологическим кодексом РК и проходят с участием заказчика технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) - АО "АлЭС", разработчика ТЭО - АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" и под председательством представителя Управления зеленой экономики Алматы, проинформировали в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".
 
Сообщается, что уже в марте - апреле 2022 года в соответствии с графиком планируется начало строительных работ на площадке ТЭЦ-2. Ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. В настоящий момент ТЭО проекта проходит комплексную вневедомственную экспертизу. Получение заключения в соответствии с договорными сроками ожидается к концу декабря 2021 года.
 

Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической мощности и 957 Гкал/ч тепловой мощности. Электростанция будет на экологически чистом топливе - природном газе, построенная на базе современных парогазовых технологий, с использованием принципа когенерации - совместного производства тепла и электроэнергии. По словам разработчиков, предполагается использовать наилучшие доступные технологии, которые в отличие от традиционной технологии паротурбинного цикла позволят более эффективно сжигать природный газ", - уточнили в пресс-службе.

 
В ходе разработки ТЭО были рассмотрены технико-коммерческие предложения заводов-изготовителей газотурбинного оборудования. После тщательного анализа окончательный выбор был остановлен на трех ведущих мировых производителях: General Electric, Siemens, Mitsui, чьё оборудование наиболее подходило под существующие условия. Предложение этих производителей и было рассмотрено в ТЭО.
 

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков по 200 МВт станции, новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки выработки электроэнергии и тепла не будет", - пояснили в "Самрук-Энерго".

 
В компании добавили, что основное технологическое оборудование: газовые турбины, паровая турбина и котлы-утилизаторы в Казахстане не производятся и, соответственно, будут импортными. Другое оборудование (трансформаторы, кабельная продукция, насосы и т.п.) будут местного производства. Предварительное значение казахстанского содержания составляет 64%.

Как отметили в "Самрук-Энерго", более чем в 15 раз сократятся выбросы Алматинской ТЭЦ-2.

 

В ряде регионов Казахстана появятся новые мусорные полигоны и перерабатывающие заводы

29.11.2021, 12:23 116479
В ряде регионов Казахстана появятся новые мусорные полигоны и перерабатывающие заводы
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отвечая на депутатский запрос касательно упрощения получения разрешения по установке заводов по переработке и сортировке твердых бытовых отходов, Роман Скляр сообщил, что местными исполнительными органами ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры по обращению с отходами. 
 
Так, в Атырауской области выделены земельные участки на строительство двух комплексов по управлению ТБО, где будет предусмотрена сортировка, переработка и повторное использование ТБО.
 
В Западно-Казахстанской области установлены мусоросортировочные линии на территории полигонов ТБО: в Уральске - мощностью 100 тыс. тонн в год, в городе Аксае - мощностью 25 тонн в день. При этом на строительство новых полигонов ТБО выделены земли: в Уральске - 70 гектаров, в Аксае - 40 гектаров. 
 
В Павлодаре на территории полигона ТБО выделен земельный участок площадью 43,5 гектара, предусмотренный под строительство мусороперерабатывающего завода.
 
В поселке Жанакорган в Кызылординской области на строительство нового полигона выделено 20 гектаров земли, разработано технико-экономическое обоснование, в настоящее время проводится государственная экспертиза.
 
В Акмолинской области разработано семь проектов ТЭО строительства полигонов ТБО с сортировочными сетями в шести регионах области. 
 
Кроме того, в Щучинске ведутся работы по разработке ТЭО рекультивации старого полигона ТБО. 
 

В рамках реализации упрощения разрешительных процедур экологического законодательства в Кодексе введены новые инструменты экологической оценки. Это определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку", - рассказал Скляр.


 

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