Новый Экокодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау - Мирзагалиев

Актау. 29 января. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев приехал с рабочей поездкой в Мангистаускую область для разъяснения населению региона основных норм нового Экологического кодекса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, в ходе встречи местные экоактивисты и общественные деятели особо отметили, что документ направлен на сохранение биоразнообразия. Представители промышленных предприятий выразили готовность согласно новому законодательству принимать активное участие в работе по сокращению выбросов в окружающую среду.

Принятый новый Экологический кодекс имеет важное значение для Мангистауской области, где активное развивается производство. Поэтому реализация норм Кодекса является основной задачей для природопользователей и населения в целом", - отметил аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

Министр Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Экологический кодекс разработан на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Значимость Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды. Кодекс призван стать основным инструментом в улучшении экологической ситуации в Мангистауской области и по всей стране", - сказал министр.

Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов в числе основных направлений Кодекса обозначил реализацию принципа "загрязнитель платит", внедрение наилучших доступных технологий, целевое использование бюджетных средств на природоохранные мероприятия, ужесточение экологический требований с учетом передового международного опыта, внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование управления производственных и потребительских отходов, среди них - с помощью технологии "Waste to Energy" и другие.

Согласно новому Экологическому кодексу, с 2022 года всю указанную сумму местные исполнительные органы должны будут расходовать на природоохранные мероприятия региона. Крупные предприятия в течение 10 лет будут внедрять наилучшие доступные технологии в соответствии с программой экологической эффективности. На этот период они будут освобождены от оплаты за эмиссии. Если предприятия не переходят на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут расти: с 2025 года они вырастут в 2 раза, с 2028 - в 4 раза и с 2031 - в 8 раз", - проинформировал вице-министр.

Председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана "Табиги орта", экоамбассадор Адилбек Козыбаков в своем докладе остановился на вкладе Кодекса в сохранение биоразнообразия.

В новом Экологическом кодексе более расширенно трактуется понятие биоразнообразия, а также предусматривается иерархия мер по ее сохранению, то есть по степени представляемой угрозы. Общественная инспекция по охране биоресурсов при региональной ассоциации "Табиги орта" готова оказывать содействие в осуществлении государственного контроля не только по борьбе с браконьерством, но и за соблюдением предприятиями первой категории хозяйственной деятельности требований по сохранению биоразнообразия", - высказался представитель организации.

АО "Мангистаумунайгаз", входящее в число 50 крупных компаний-загрязнителей, поделилось проводимой работой по переходу на наилучшие доступные технологии.

Наша компания поддерживает проведение экологических реформ и понимает необходимость изменений экологического законодательства. В рамках исполнения новых требований в 2020 году мы провели комплексный технологический аудит, в результате был получен отчет экспертной оценки технологических процессов на соответствие принципам наилучших доступных технологий. В отчете предложен ряд технологий, соответствующих принципам НДТ. Считаем, что предложенный переходный период для получения Комплексного экологического разрешения, позволит предприятию перейти на НДТ и соответствовать международным стандартам", - сообщил глава предприятия Лю Цзиньчэн.

Отметим, в рамках экологического кодекса будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов и так далее, также планируется принятие около 140 НПА в рамках реализации законопроекта. К примеру, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов административный штраф вырос до 5 раз. Также предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности - физических лиц с 2 месяцев до 1 года, юридических лиц - с 1 года до 3 лет.

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