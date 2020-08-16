Об экологической катастрофе из-за обмеления озера заявили в Кызылординской области

Кызылорда. 15 августа. Kazakhstan Today - Жители сельского округа Камыстыбас Кызылординской области бьют тревогу из-за обмеления самого крупного озера Аральского района Камбаш, передает Kazakhstan Today.

Из-за нестабильного уровня реки Сырдарьи вода в озере ушла от берегов почти на 300 метров. Как следствие - рыба вышла в устье, а у рыбаков остановился промысел, сообщает "Хабар 24"

Обмеление озера уже вызвало экологическую проблему. В окрестностях участились пыльные бури, а вечером, когда ветер дует в сторону поселка, несёт зловонием. Это от стоячей воды. Если не придёт большая вода, угроза катастрофы очевидна. Рыбаки потеряют работу, встанет и Косжарский рыбопитомник, который каждую осень питает озеро мальками", - рассказал аким сельского округа Камыстыбас Нуржау Дильмагамбетов.

Он также отметил, что если озеро Камбаш высохнет, то здесь закроются и десятки объектов туризма, которые сегодня и без того простаивают в связи с пандемией коронавируса.

Руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Жансултанулы также сообщил, что летний приток воды в Шардару в этом году сильно упал и воды едва хватает для рисовых полей.

Надежда была на дожди, но и их нет. Если в верхних водохранилищах Токтогул, Кайраккум, Чарвак соберется много воды, то ее к нам пропустят. Но там тоже низкий уровень. А Камбаш мы постараемся заполнить осенью и зимой. В это время года из Кыргызстана идет большой спуск воды для выработки электричества. Эта вода затем собирается в Шардаре", - сказал он.

По словам директора аральского филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства Тынысбека Баракбаева, сотрудники НПЦ в составе специальной комиссии исследовали Камбаш и предложили провести мелиоративные работы.

Нужно спасти мальков, которые могут погибнуть из-за изменения состава воды, рассмотреть пути для поступления воды в озеро, очистить дно, сформировать режим водообмена между соседними водоёмами", - отметил он.

По словам старожилов, в последний раз озеро Камбаш высыхало 35 лет назад. Но тогда проблема разрешилась - в осенне-зимний период года Сырдарья наполнила озеро до краёв. Как всё сложится в этот раз - неизвестно.

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