Около двух миллионов тонн нефтяных отходов находится в грунте Мангистауской области  

Фото: Синьхуа

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Пекин. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай решительно выступает против и резко осуждает сброс Японией в океан радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1", а также требует от японского правительства прекратить такое противоправное действие, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР, сообщает агентство - Китай решительно выступает против и резко осуждает сброс Японией в океан радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1", а также требует от японского правительства прекратить такое противоправное действие, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР, сообщает агентство "Синьхуа"





Проигнорировав резкую критику и возражения со стороны международного сообщества, правительство Японии 24 августа в одностороннем порядке приступило к сбросу в океан загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" воды.





Китай решительно выступает против этого и резко осуждает это. Мы сделали японской стороне строгое представление и требуем прекратить такие ошибочные действия", - говорится в заявлении ведомства.





Отметив, что сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" является серьезным вопросом в сфере ядерной безопасности, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что его последствия выходят за пределы границ Японии и этот вопрос ни в коем случае не является ее личным делом.





С тех пор как человечество начало использовать ядерную энергию в мирных целях, не было ни прецедента, ни общепризнанных стандартов сброса радиоактивно загрязненной воды в океан, отметили в ведомстве.





Авария на АЭС "Фукусима-1", произошедшая 12 лет назад, стала крупной катастрофой, которая уже привела к утечке большого количества радиоактивных веществ в океан", - сказал официальный представитель, добавив, что японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов.





Официальный представитель МИД КНР отметил, что японское правительство не смогло доказать законность решения о сбросе воды в океан, долгосрочную надежность очистных сооружений, а также подлинность и точность данных о радиоактивно загрязненной воде, добавив, что ему также не удалось доказать, что сброс такой воды в океан безопасен для морской среды и здоровья людей и что план мониторинга является совершенным и эффективным.





По его словам, Япония также не провела тщательных консультаций с другими заинтересованными сторонами.





Отметив, что океан принадлежит всему человечеству, официальный представитель заявил, что сброс загрязненной воды в океан является крайне эгоистичным и безответственным актом, игнорирующим глобальные общественные интересы.





Сбрасывая загрязненную воду в океан, Япония перекладывает риски на весь остальной мир и наносит открытую рану будущим поколениям человечества", - сказал официальный представитель МИД КНР, добавив, что, поступая таким образом, Япония превратила себя в разрушителя экологической системы и загрязнителя глобальной морской среды.





Он добавил, что подобные действия ущемляют права народов различных стран на здоровье, развитие и здоровую окружающую среду, в результате чего Япония уходит от своей моральной ответственности и нарушает свои обязательства по международному праву.





С того момента как Япония начала сброс загрязненной воды в океан, она посадила себя на скамью подсудимых перед международным сообществом и непременно будет подвергаться международному осуждению на протяжении длительного времени. Китайское правительство всегда придерживается принципа "народ превыше всего" и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа", - заверил официальный представитель.





В другом сообщении агентства также подчеркивается, что решение Японии о сбросе радиоактивной воды в океан осудили лидеры стран Тихоокеанского региона.





Согласно сообщениям СМИ, министр иностранных дел Вануату Матаи Серемайя заявил, что решение Японии требует решительных действий, и призвал японские власти "серьезно рассмотреть другие варианты".





Лидеры Вануату, Папуа - Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Фиджи и правящей партии Новой Каледонии, которые являются членами Меланезийской передовой группы (MSG), встречаются в Порт-Виле, столице Вануату, на 22-м саммите лидеров MSG.





По словам Серемайи, они добиваются принятия декларации всех членов MSG, осуждающей Японию за любые выбросы в Тихий океан до тех пор, пока они не убедятся, что опасности нет.





Напомним, из-за мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление ядерного топлива и при охлаждении реакторов образовалось огромное количество радиоактивно загрязненной воды.





Два дня назад в Японии назвали дату начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Его планируется начать сегодня, 24 августа.





Решение о сбросе было принято еще в 2021 году. Тогда власти Японии заявили, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде. 6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.

Намерение Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах. Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь.





Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея.