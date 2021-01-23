Организация общественного контроля будет информировать Миниэкологии о резонансных проблемах

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Долгосрочное партнерство в сфере защиты экологии, охраны растительного и животного мира стало предметом меморандума, заключенного сегодня между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и республиканским Общественным объединением "Общественный контроль и мониторинг", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба министерства,развитие взаимодействия с общественными организациями основывается на концепции "Слышащего государства".

В рамках соглашения стороны договорились проводить различные природоохранные акции с привлечением населения, тем самым способствовать повышению экологической культуры граждан. Кроме того, будут приниматься совместные меры по профилактике правонарушений в сфере защиты экологии, охраны растительного и животного мира.

В ходе подписания меморандума председатель Общественного объединения Саида Тауекелова выразила готовность информировать министерство о резонансных экологических проблемах и оказывать содействие в их решении. Среди актуальных вопросов были названы загрязнение воздуха в Алматы, разъяснение населению эффективности перехода ТЭЦ на газ, обеспокоенность граждан ситуацией вокруг свиной фермы в селе Бестамак Актюбинской области.

Министр Магзум Мирзагалиев поблагодарил представителей организации за активную гражданскую позицию, а также подчеркнул важность совместной работы для создания связующего "моста" как между обществом и правительством.

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