Остановить уничтожение деревьев в Иле-Алатауском нацпарке просят президента экологи Алматы

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текст обращения опубликован на странице сообщества в Facebook.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы, неравнодушные жители города Алматы, градозащитники, экологи и экологическое сообщество, вынуждены обратиться к вам с обращением остановить уничтожение деревьев в "Иле-Алатауском национальном парке", ввиду того, что "КазАвтоЖол" в ответ на критику возмущенных горожан, не отказался от планируемой вырубки деревьев вдоль автодороги Алматы - Космостанция. Тем самым "КазАвтоЖол" не реализовал концепцию "слышащего государства", не прислушался к требованию многочисленных людей пересмотреть намечаемые строительные работы, наносящие весомый ущерб национальному парку", - сообщается в письме.
Экологи просят президента запретить строительство 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок, 4 карманов, велодорожки, тротуара и арыков вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и ущелье Алма-Арасан.
Считаем, строительство данных объектов категорически недопустимо, так как нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка. Просим вас остановить и запретить снос 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также снос почвенно-растительного покрова, произрастающих вдоль автодороги", - пишут экологи.
Они также просят поручить НК "Казавтодор" использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги и оградить ее для безопасности передвижения бетонными блоками.
От акимата требуем запретить проезд личного автотранспорта по дороге с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - написали в обращении члены экологического общества.
Они также обратились ко всем неравнодушным согражданам с просьбой распространить обращение, чтобы как можно больше людей узнало о планируемом уничтожении деревьев и природной среды.
Ранее сообщалось, что жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов.