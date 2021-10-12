Целью мероприятия является обсуждение путей достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, приоритетных направлений экономических и социальных возможностей и ключевой роли масштабной мобилизации финансовых средств для перехода к углеродной нейтральности", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Переход Казахстана к углеродной нейтральности обсудят на международной конференции в Нур-Султане
Комментарии
новости по теме
Охотников на краснокнижного лебедя задержали в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - Охотников на лебедя, занесенного в Красную книгу, задержали в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О незаконной охоте на территории охотничьего хозяйства "Жулдыз" в полицию сообщил сотрудник лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух жителей Нур-Султана.
"В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, а также гильзы, более 60 патронов, патронташ. Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тыс. тенге. В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом Егиндыкольского РОП начато досудебное производство. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
В ведомстве напомнили, что охота на эту водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и, как вид с сокращающейся численностью, внесен в Красную книгу Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что жители ВКО получили три года ограничения свободы за срыв краснокнижного лука.
Кроме того, в Кызылординской области задержали браконьеров с убитым краснокнижным джейраном.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
820 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Казахстане с начала года
С начала года проведено более 1700 рейдовых мероприятий и 441 проверка в области природопользования. Выявлено 820 нарушений природоохранного законодательства. По указанным нарушениям привлечены к административной ответственности 768 лиц. Сумма штрафов превысила 8 млн тенге, взыскано более 6 млн тенге", - сообщил Тургамбаев.
Особое внимание хотелось бы обратить на сайгаков. Благодаря постоянной охране их численность по итогам учёта 2021 года достигла 842 тысяч особей. Охрана редких и исчезающих видов животных, в том числе сайгаков, осуществляется РГКП "ПО "Охотзоопром" на территориях 12 административных областей, общей площадью 123 млн га, где задействованы 430 инспекторов и 152 единицы автотранспортных средств высокой проходимости".
В январе 2020 года вступили в силу поправки в статьи 335 и 337 в части ужесточения санкции, то есть уголовные проступки перешли на преступление, а также в статью 337 внесена новая, 6-я часть с санкцией лишения свободы до 10 лет. В статью 339 внесена новая часть 1-1, предусматривающая незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака, за которое санкция предусматривает ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. Статья 380-1 предусматривает уголовную ответственность за посягательство на жизнь государственных инспекторов по охране животного мира и егеря. Также внесена новая статья 380-2, предусматривающая уголовную ответственность за применение насилия в отношении егеря с лишением свободы до 12 лет", - рассказал спикер.