Переход Казахстана к углеродной нейтральности обсудят на международной конференции в Нур-Султане

КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - Охотников на лебедя, занесенного в Красную книгу, задержали в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. О незаконной охоте на территории охотничьего хозяйства "Жулдыз" в полицию сообщил сотрудник лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух жителей Нур-Султана. "В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, а также гильзы, более 60 патронов, патронташ. Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тыс. тенге. В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом Егиндыкольского РОП начато досудебное производство. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области. В ведомстве напомнили, что охота на эту водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и, как вид с сокращающейся численностью, внесен в Красную книгу Республики Казахстан. Ранее сообщалось, что жители ВКО получили три года ограничения свободы за срыв краснокнижного лука. Кроме того, в Кызылординской области задержали браконьеров с убитым краснокнижным джейраном. При использовании информации гипер ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства .

Тургамбаев также сообщил, какие изменения в закон приняты в связи с трагическими событиями в 2019 году, когда погибли три инспектора.

О мерах борьбы с браконьерством на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев.

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане планируется усилить уголовную ответственность за экологические правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал концепцию проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения".

Согласно концепции, за засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами, если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного экологического ущерба или причинили вред здоровью человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Кроме того, поправки касаются самовольного пользования недрами, самовольной добычи полезных ископаемых, и в случае причинения значительного ущерба этими деяниями предусматривается штраф до 3 тыс. МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Если при самовольном пользовании недрами или добыче полезных ископаемых причинен крупный ущерб, нарушения совершены группой лиц либо неоднократно, то предусмотрен штраф в размере до 4000 МРП либо исправительные работы, привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, ограничением свободы на срок до 4 лет, лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Поправки также касаются незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба. Эти деяния предлагается наказывать штрафом до 2000 МРП, либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Концепция также затрагивает ужесточение наказания за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Если умышленное повреждение или уничтожение объектов государственного природно-заповедного фонда на особо охраняемых природных территориях повлекло причинение значительного ущерба, совершено группой лиц или лицом с использованием служебного положения, неоднократно, то следует наказание в виде штрафа в размере до 4000 МРП либо исправительных работ, либо привлечения к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.