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По экологическим правонарушениям возбуждено 27 уголовных дел

19.08.2020, 08:46 8155
По экологическим правонарушениям возбуждено 27 уголовных дел
Polisia.kz
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - За экологическое правонарушение привлечено к административной ответственности около 18 тысяч человек по всему Казахстану, передает Kazakhstan Today.
 
В республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Казакстан", направленное на выявление и пресечение экологических правонарушений, сообщает Polisia.kz
 
При проведении рейдов ликвидировано 182 несанкционированных свалки. 
 
Кроме того, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по экологическим правонарушениям выявлено и возбуждено 27 уголовных дел.
 
В ходе рейдов полицейские проводят профилактическую беседу с гражданами, предупреждая о недопущении нарушений благоустройства, повреждения зеленых насаждений, нарушений правил водопользования и рыболовства. 
 
Однако, несмотря на предупреждения, отдельные граждане допускают нарушения в сфере экологии. 
 
Так, с начала профилактического мероприятия, которое началось 24 июля, выявлено и привлечено к административной ответственности 17 720 правонарушителей, в том числе 4,5 тыс. за нарушение правил общего водопользования (статья 364 КоАП), 289 - за незаконную охоту (статья 382 КоАП), порядка 2 тысяч граждан за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП), более 5 тысяч нарушителей правил благоустройства (статья 505 КоАП).
 
Профилактическое мероприятие проводится Министерством внутренних дел совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Мобильными группами в составе патрульных полицейских и представителей МЭГПР проверками охвачены места массового скопления людей (зоны отдыха, лесные угодья, пляжи, водоемы и др.). 
 
Полицейские напоминают гражданам о недопущении несанкционированных свалок и призывают соблюдать экологическое законодательство Республики Казахстан. 
 
Работа по выявлению и профилактике правонарушений в сфере экологии продолжается.

 

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