По экологическим правонарушениям возбуждено 27 уголовных дел

Polisia.kz

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - За экологическое правонарушение привлечено к административной ответственности около 18 тысяч человек по всему Казахстану, передает Kazakhstan Today.

В республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Казакстан", направленное на выявление и пресечение экологических правонарушений, сообщает Polisia.kz

При проведении рейдов ликвидировано 182 несанкционированных свалки.

Кроме того, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по экологическим правонарушениям выявлено и возбуждено 27 уголовных дел.

В ходе рейдов полицейские проводят профилактическую беседу с гражданами, предупреждая о недопущении нарушений благоустройства, повреждения зеленых насаждений, нарушений правил водопользования и рыболовства.

Однако, несмотря на предупреждения, отдельные граждане допускают нарушения в сфере экологии.

Так, с начала профилактического мероприятия, которое началось 24 июля, выявлено и привлечено к административной ответственности 17 720 правонарушителей, в том числе 4,5 тыс. за нарушение правил общего водопользования (статья 364 КоАП), 289 - за незаконную охоту (статья 382 КоАП), порядка 2 тысяч граждан за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП), более 5 тысяч нарушителей правил благоустройства (статья 505 КоАП).

Профилактическое мероприятие проводится Министерством внутренних дел совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Мобильными группами в составе патрульных полицейских и представителей МЭГПР проверками охвачены места массового скопления людей (зоны отдыха, лесные угодья, пляжи, водоемы и др.).

Полицейские напоминают гражданам о недопущении несанкционированных свалок и призывают соблюдать экологическое законодательство Республики Казахстан.

Работа по выявлению и профилактике правонарушений в сфере экологии продолжается.





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