Больше всего сообщений о свалках мусора пришло из Алматинской области - Минэкологии

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Больше всего сообщений о свалках мусора пришло из Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 706 обращений поступило на "горячую" линию Минэкологии по стихийным свалкам.

Больше всего сообщений о мусорных свалках пришло из Алматинской (104), Восточно-Казахстанской (82), Карагандинской (76) областей, а также Алматы (78). По количеству обращений от граждан также лидируют Акмолинская (63), Костанайская (57) и Актюбинская (57) области", - проинформировали в ведомстве.

Из 706 обращений 530 касались жалоб на стихийные свалки и 176 - по переполненным контейнерам.

Совместно с акиматами за неделю было ликвидировано более половины, или 419 свалок. В работе 281 обращение. Работы в этом направлении продолжаются.

В целом в Минэкологии отмечают рост обращений граждан, что связано с их возросшей гражданской активностью, тем более, что эффект от работы "горячей" линии за эти пару недель уже виден налицо.

После поступления обращения информация тут же отправляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК, на место для проверки сразу выезжают специалисты и принимают меры, виновных наказывают, в том числе с помощью штрафных санкций", - сообщили в Минэкологии.

Напомним номер "горячей" линии Минэкологии: +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на WhatsApp любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или посёлке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.

Казахстанцев в Минэкологии просят не оставаться равнодушными и сразу сообщать на "горячую" линию обо всех фактах стихийных свалок, самим сделать замечание, вызвать полицию. Только совместные усилия всего общества, а также сознательность граждан помогут навести порядок в этой сфере, говорят в ведомстве.

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