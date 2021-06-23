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Почти 32 млрд тонн отходов накоплено в Казахстане

22.06.2021 8344
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане накоплено 31,9 млрд тонн отходов, из которых 125 млн тонн - твердые бытовые отходы. Об этом рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Асем Жайсанбай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане существует 31,9 млрд тонн отходов, из которых 125 млн тонн - твердые бытовые отходы. Ежегодно образуется примерно 4,5-5 млн тонн ТБО. ТБО сортируется и перерабатывается в городах Нур-Султане, Шымкенте, Алматы и Жанаозене. Доля переработки отходов в 2020 году составила 18,3%, за первый квартал 2021 года - 14%", - сообщила Асем Жайсанбай в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Казахстан.

 
Она сообщила, что совместно с "Казахстан Гарыш Сапары" с 2018 года ведется мониторинг мест размещения отходов в Казахстане.
 

По итогам 2018 года было 14% убранных свалок, в 2019 году - 28%. В 2020 году выявлено 8884 свалки, из которых 80% затем было ликвидировано. Сегодня космический мониторинг мест размещения отходов показывает хорошие результаты, и работа продолжается. На сегодня выявлено 3290 свалок, работы по ликвидации стихийных свалок начаты местными исполнительными органами", - добавила она, отметив, что всего космическим мониторингом покрыто 35 городов страны.


 

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