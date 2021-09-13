АЛМАТЫ.12 СЕНТЯБРЯ - На озере Кок Озен под Алматы из-за порыва канализационной трубы погибло не менее 70 тонн рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом Informburo.kz сообщил арендатор озера Денис Громоздов, который снимает три озера в 10 километрах от Алматы на протяжении семи лет, но с такой ситуацией столкнулся впервые.

Это озеро Кок Озен, поселок Бурундай, микрорайон Жайнак Алматинской области, Илийский район. Шесть лет назад мы обращались в акимат Бурундая, был уже порыв этой трубы. Есть акты об этом. Акимат вроде как нашел порыв и устранял его, но на пять лет не хватило. Из поселка Бурундай качают насосами канализацию на очистные сооружения, она проходит над речкой Бурундайка, которая впадает в нашу кокозенскую систему. Случился порыв вечером 10 сентября, канализация действующая и продолжает лить. А дальше воду сбросить нельзя: еще восемь водоемов за этим озером идет", - говорит Денис Громоздов.

Теперь представители местного акимата говорят арендатору озер, что не могут все перекрыть и оставить людей без канализации и без воды.

Я не могу добиться, чьи это трубы. Акимат Бурундая отказывается, говорит, что сахарного завода, который уже 10 лет как банкрот. На баланс эти порванные трубы акимат не хочет брать. Я спросил: кто получает деньги за канализацию? Отвечают: "Мы, акимат". Но как так может быть: деньги получают, а труба не их", - рассказывает арендатор.

Денис Громоздов говорит, что, по его подсчетам, погибло от 70 до 100 тонн рыбы: это толстолобик, белый амур, карп зеркальный и чешуйчатый.

Приезжали акимат, полиция, экологи - и всем все равно. Семь лет моей работы коту под хвост. А меня еще теперь заставляют все это убирать за свой счет. Говорят, что я нарушаю экологию, хотя это они убили мою рыбу. Чтобы все здесь убрать, понадобится от нескольких недель до двух месяцев, я теперь 7-8 млн тенге должен вложить, чтобы для них почистить это все", - говорит арендатор.

Два других его озера пока в безопасности: их успели закрыть от нечистот. Но что делать на пострадавшем водоеме - Денис Громоздов пока не знает.





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