Повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана обещают синоптики

Также практически во всех областях Казахстана ожидается сильная жара, грозы, сильный ветер и высокая пожарная опасность

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет сегодня прогнозирует повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана.





16 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в городах Астане, Атырау, Петропавловске", - сообщается на сайте РГП "Казгидромет".





Там напомнили, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.





Синоптики также прогнозируют сегодня сильную жару, грозы, сильный ветер и высокую пожарную опасность практически во всех областях Казахстана.





Ранее синоптики сообщали , что в течение июня в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквальным ветром. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20, +25°С до +30, +38°С, а в западных, южных регионах - от +25,+30°С до +34, +39°С.



