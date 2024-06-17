16.06.2024, 09:49 9081
Повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана обещают синоптики
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет сегодня прогнозирует повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана.
16 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в городах Астане, Атырау, Петропавловске", - сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Там напомнили, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Синоптики также прогнозируют сегодня сильную жару, грозы, сильный ветер и высокую пожарную опасность практически во всех областях Казахстана.
Ранее синоптики сообщали, что в течение июня в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквальным ветром. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20, +25°С до +30, +38°С, а в западных, южных регионах - от +25,+30°С до +34, +39°С.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
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14.06.2024, 08:58 28121
Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 млн тенге
Фото: КМГ
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Атырау. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.
За использование неповеренных средств измерений (пункт 1 статьи 19 ЗРК "Об обеспечении единства измерений") АНПЗ привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП", - говорится в сообщении комитета.
В ведомстве отметили, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.
13.06.2024, 16:41 36996
В озера и на заливные луга Казахстана направлено 12,4 млрд кубометров паводковой воды
Вода используется для нужд экономики
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12,4 млрд кубометров воды направлены в озера, лиманы и на заливные луга во время паводков, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным министерства, в лиманы направлено 1,2 млрд кубометров воды, в озера - 4,5 млрд кубометров, на заливные луга в поймах рек - 6,7 млрд кубометров воды.
В ведомстве уточнили, что во время паводков в водохранилищах страны было собрано более 12 млрд кубометров воды. Эта вода используется для нужд экономики.
Вся собранная паводковая вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности. Также направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект для обеспечения сфер животноводства необходимой кормовой базой. Часть паводковой воды была направлена в водохранилища. Всего в них собрано 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Министерство водных ресурсов Казахстана поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана.
13.06.2024, 16:01 37761
Около семи тысяч гектаров пастбищ заполонила саранча в одном из районов области Абай
Местные жители боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота
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Семей. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуатском районе Абайской области вредители заполонили пастбища и сенокосные поля.
По информации телеканала КТК, в Аксуатском районе насекомые уже охватили внушительную территорию - почти 7 тысяч гектаров.
Местные боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота.
В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2 тысячах гектаров.
В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе", - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.
Ранее сообщалось, что руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах.
12.06.2024, 17:15 44381
Нацпарк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Кокшетау. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный национальный природный парк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев, сообщает пресс-служба нацпарка.
Деревья в нашем национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. Завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту.
Призываем всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. Вместе мы можем сохранить нашу природу здоровой и красивой!" - добавили в нацпарке.
Напомним, в прошлом году в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора.
10.06.2024, 14:47 60521
Иле-Балхашский резерват готовится к приему тигров
На территории заповедника строятся ограждения для животных
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращение тигра в Казахстан, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
Руководитель общественного Фонда сохранения редких видов животных и растений Григорий Мазманянц ознакомил делегацию из Комитета лесного хозяйства и животного мира с мероприятиями, которые ведутся по восстановлению популяции туранского тигра. Он показал строящиеся ограждения, центр контроля для тигров, ввозимых на территорию резервата.
Также с работами по подготовке природного резервата Иле-Балхаш к пожароопасному сезону ознакомил директор резервата Канат Кожабеков.
Ранее из национального парка Алтын-Эмель в резерват Иле-Балхаш перевезено около 50 куланов и 5 бухарских оленей. Как пояснили в Минэкологии, возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра.
07.06.2024, 15:44 82906
Работу двенадцати пансионатов запретили на Иссык-Куле
Некоторые объекты уже начали строительство очистных сооружений
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Бишкек. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Иссык-Куле запретили работу 12 пансионатов для защиты экосистемы озера.
Для защиты экосистемы Иссык-Куля 12 пансионатам на побережье озера запретили работу.
По данным "Sputnik Кыргызстан", приостановлена деятельность следующих пансионатов: "Белек" (Бостери), "Золотые пески" (Бостери), "Взморье Сити" (Бостери), "Асыл-Таш" (Бостери), "Дальний кордон" (Семеновка), "Смена" (Корумду), "Ой-Керемет" (Кош-Кол), "Золотой Трэбас" (Кош-Кол), детский оздоровительный центр "Улан" (Тору-Айгыр), "Кооператор" (Чок-Тал), "Чолпон-Ата" (Чолпон-Ата), "А. Чалжанов" (Бактуу-Долоноту).
По информации издания, некоторые объекты из этого списка уже начали строительство очистных сооружений. По мере устранения нарушений им будут выдавать паспорта, свидетельствующие о готовности к туристическому сезону.
07.06.2024, 08:09 85786
В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае, округ Чжоунин, с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.
Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.
Проект сформировал ряд репрезентативных и наглядных составляющих "модели Чжоунин" для построения экологической цивилизации.
Укрепляйте концепцию системы и защищайте красивую и пригодную для жизни экологическую среду. Сделайте охрану зеленых водоемов и зеленых гор своим главным приоритетом и придерживайтесь комплексной охраны и систематического управления горами, лесами, полями, озерами, травой и песком, чтобы прекрасная экологическая красота гор и водоемов стала "золотой вывеской", - заявляет программный документ проекта.
Первый принцип - это выращивание "глобального леса". Придерживайтесь параллельной синхронизации лесозаготовок, озеленения и благоустройства, а также активно продвигайте лесозаготовки, уход за лесами, уплотнение горных массивов и лесоразведение", - ключевые требования проекта.
В результате общее количество лесов в округе достигло 4,875 миллиона кубометров, уровень лесопокрытия увеличился до 72,96%, а самый высокий уровень лесопользования в стране был достигнут в 2009 году.
На сегодня проект полностью преобразил в прошлом экологически неблагополучный, экономически отсталый регион, превратил горы со скудной растительностью в огромную зеленую лесную экосистему с колоссальным искусственным круговоротом воды, изобилием флоры и фауны, здоровой природной средой для жизни населения региона, возможностью обеспечить людей всем необходимым, чистыми предприятиями и комплексной системой, которая дала экономическое процветание и первозданную экологию региона.
05.06.2024, 16:46 95466
Опасений не вижу - Жумангарин о возможном дефиците воды на юге Казахстана
Министерство водных ресурсов поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозы по засухе на юге Республики Казахстан и нехватку воды для фермерств прокомментировал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Шардара полная в этом году - сейчас 4,5 млрд кубическим метров воды, контррегулятор полный, под водой отводящий канал полный. Мы приняли решение из подводного отводящего канала дать разращение на орошение земель, которые там есть", - проинформировал зампремьера.
Как отметил Жумангарин, Министерство водных ресурсов Казахстана поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана.
Сегодня министр водных ресурсов докладывался, что (запас воды. - Прим. ред.) находится в планах, которые в этом году были намечены. Поэтому каких-то опасений в этом плане я не вижу", - сказал Серик Жумангарин.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
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