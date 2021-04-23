Президент дал ряд поручений по вопросам экологии в Атырауской области

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АТЫРАУ. 22 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с экологической обстановкой Атырауской области и дал поручения по улучшению состояния окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства подчеркнул, что Атырау стабильно входит в перечень городов Казахстана с высоким уровнем загрязненности воздуха.

В 2020 году в городе зафиксировано 160 случаев загрязнения воздуха, превышающего нормативные показатели. Экологическая ситуация города также усугубляется непосредственной близостью полей испарения "Тухлая балка", - заявил президент в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Поручаю правительству, фонду "Самрук-Казына" и акимату области полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе в 2023 году", - сообщил Токаев.

По данным президента, 75% полигонов твердых бытовых отходов в регионе не соответствуют экологическим требованиям. Он считает, что для решения этой проблемы нужно активнее применять механизмы государственно-частного партнерства.

Повторюсь, законодательные и регуляторные механизмы уже приняты. Дело за практической работой акимата. В комплексный мониторинг за экологической ситуацией в регионе следует активнее вовлекать неправительственный сектор и отраслевые НПО", - добавил он.

Токаев напомнил, что в феврале на встрече с руководством компаний-концессионеров он давал поручение утвердить План полномасштабного освоения Кашагана до конца 2021 года.

Прошу правительство держать данный вопрос на контроле и не допустить затягивания сроков. Большие ожидания по развитию экономики области связаны с нефтегазохимией. Здесь мы сильно отстаем, а ведь данная отрасль - это основа будущей экономики региона и всей страны", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, он высказался об эффективности СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", который вызывает много вопросов.

Токаев отметил, что строительство инфраструктуры СЭЗ не завершено, хотя на его развитие с конца 2015 года выделено 162 млрд тенге. За это время был запущен всего один проект.

Также глава государства сказал, что крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена до сих пор не реализованы, потому что не нашлись инвесторы и не определены рынки сбыта.

Правительство и фонд "Самрук-Казына" должны ускорить реализацию этих проектов. Алмасадам Майданович, прошу вас рассматривать проекты в сфере нефтегазохимии как приоритетные в работе фонда. Возьмите всю работу по данному направлению на особый контроль", – поручил президент.

Токаев добавил, что по его поручению были приняты кадровые решения в отношении лиц, допустивших серьезные промахи в работе, касающейся качества дорог. Эта работа должна быть на постоянном контроле правительства и акимов, отметил президент.

Необходимо принять комплекс мер по усилению контроля за неукоснительным соблюдением стандартов в сфере строительства дорог. Также прошу Правительство внести предложения по максимальному использованию транспортного и транзитного потенциала страны. Они должны касаться не только вопросов строительства и эксплуатации дорог. Предстоит решить весь комплекс проблем, в частности, это переговорная работа с иностранными партнерами, вопросы быстрого прохождения границ, введение платы за использование дорог. Отдельным вопросом является грамотное выстраивание автомобильных потоков внутри городов. В этой связи поручаю правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни", - заявил президент Казахстана.

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