06.12.2023, 16:42 4281
Президент поручил ускорить решение проблемы экологии в Актюбинской области
Токаев подчеркнул, что проблема экологии очень острая и актуальная
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии региона, сообщает Акорда.
Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", - заявил он.
Также президенту был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.
Наряду с этим представители крупных компаний презентовали главе государства свои инвестиционные проекты.
В частности, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов №№ 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.
Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.
В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.
Дополнено 06.12.2023, 18.04
В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с деятельностью ТОО "Зерде-Керамика Актобе", сообщает пресс-служба Акорды.
По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана. Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.
Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
новости по теме
02.12.2023, 20:45 40651
Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Дубаи. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заявление Казахстана и США об ускорении мер по снижению выбросов метана озвучили сегодня специальный представитель президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и специальный посланник президента США по климату Джон Керри, сообщает Акорда.
Представители двух стран подчеркнули важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градуса Цельсия.
Стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий, Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану", - говорится в заявлении.
Страны заявили о взаимной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии.
Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять следующие усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана:
- сотрудничество по внедрению передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, включая дегазацию угольных пластов, уничтожение метана вентиляционного воздуха, а также улавливание и утилизацию шахтного метана, который в противном случае был бы выброшен в атмосферу;
- сотрудничество по внедрению регулярного и комплексного обнаружения и устранения утечек и устранению рутинной вентиляции метана в нефтегазовом секторе;
- использование спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана, с особым акцентом на предотвращение и быстрое реагирование на суперэмиттеры, в том числе путем активного участия в системе оповещения и реагирования на метан Международной обсерватории по выбросам метана;
- внедрение регулярного обнаружения и устранения утечек в "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организациях;
- обмен передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа;
- продвижение пилотных проектов по контролю утечек и вентиляции метана на нефтегазовых объектах Казахстана с целью внедрения передового опыта по измерению и снижению уровня метана в масштабах страны;
- разработка национальных стандартов, по мере необходимости, для устранения не аварийной вентиляции метана и требования обнаружения и устранения утечек в нефтегазовом секторе как можно скорее до 2030 года;
- совершенствование национальных инвентаризаций метана в различных секторах, в том числе благодаря поддержке Коалиции за климат и чистый воздух;
- развитие частного сектора и инвестиции в проекты по снижению уровня метана, в том числе путем созыва в первой половине 2024 года отраслевого круглого стола для демонстрации технологий снижения уровня метана и определения возможностей для развития проектов;
- выявлять и поддерживать, по мере необходимости, источники финансирования проектов по снижению уровня метана, в том числе через экспортно-импортный банк США, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк и другие организации.
Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах", - подчеркивается в заявлении.
Стороны подтвердили приверженность решению неотложной проблемы, связанной с выбросами метана.
Совместно работая над этими приоритетами, мы стремимся построить более устойчивое будущее для нашей планеты и будущих поколений", - подчеркивается в заявлении.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Всемирном климатическом саммите заявил, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.
Сегодня казахстанские чиновники и бизнесмены подписали ряд важных соглашений, в том числе - соглашения о строительстве в Казахстане ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.
02.12.2023, 13:05 44981
Резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Природный резерват для каспийских тюленей, предположительно, разместится на территории Атырауской области в акватории Каспийского моря вблизи местности Прорва, а также на территории Мангистауской области северо-восточнее острова Кулалы на Каспии.
Об этом агентству Lada.kz сообщил руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.
По его словам, каспийский тюлень - единственный представитель водных млекопитающих Каспийского моря, обитающий на территории инспекции.
Данный вид животного обитает во всей акватории моря и может считаться видом - индикатором ее состояния", - подчеркнул Гайсин.
Он также напомнил, что постановлением правительства от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень был включен в Красную книгу Казахстана. Особенностью биологии этого вида является сезонная изменчивость мест обитания.
Для размножения и линьки каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. Поэтому казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении данного вида", - рассказал инспектор.
Он добавил, что резерват будет создан с учетом маршрута миграции и лежбища животных в качестве самостоятельного юридического лица. В настоящее время эксперты выясняют, какую территорию должен занимать резерват, и определяют будущий штат его сотрудников.
Напомним, создать государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
01.12.2023, 18:46 54181
Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Дубаи. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите.
Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - подчеркнул президент Казахстана.
По его словам, сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.
Токаев напомнил, что Казахстан первым в регионе ратифицировал Парижское соглашение и принял стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.
Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", - заявил глава Казахстана.
Он также отметил, что Казахстан является ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, что играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.
По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода. Мы также активно поддерживаем частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии", - отметил президент.
Он выразил мнение, что от стран с развивающейся экономикой не стоит требовать приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата.
Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - подчеркнул Токаев.
Он выразил надежду, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ, но отметил, что финансирование - это только первое препятствие.
Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", - заявил Токаев.
Он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.
Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил глава Казахстана.
Он пригласил участвующие государства на международный форум "Астана" в июне 2024 года.
Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", - подчеркнул президент.
Он также напомнил, что в целях защиты климата в Центральной Азии в 2026 году в Казахстане состоится Региональный климатический саммит под эгидой ООН.
Чрезвычайная климатическая ситуация - это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех. Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис", - резюмировал Токаев.
30.11.2023, 15:53 68956
Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.
По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.
Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья.
Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладки кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.
30.11.2023, 13:43 70406
Продление сроков охоты на сайгаков нерационально - эксперты
Фото: Алексей Тимошенко
Рассказать друзьям
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продление сроков "регулирования" численности сайгаков на декабрь - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляют эксперты Ассоциации по сохранению биологических видов (АСБК).
По срокам промысел (да и любительскую охоту) нами рекомендовано заканчивать 15 ноября. Обоснованием, по которому сейчас идет добыча сайгаков, и соответствующим решением правительства рекомендовано 30 ноября. Но со второй половины ноября самцы уже начинают формировать гаремы, а в первых числах декабря, как правило, идет полным ходом гон - спаривание. Любое беспокойство в это время будет в разной степени мешать размножению, а уж активное преследование зверей тем более. Кроме того, взрослые самцы после гона истощены, часть из них погибает; очевидно, гибель при беспокойстве из-за дополнительных затрат энергии и стресса также повысится. И еще одна чисто утилитарная причина - мясо самцов за две недели до гона уже практически не годится в пищу из-за специфического запаха. Естественно, никакие формы охоты после гона, зимой, тоже невозможны - это самое тяжелое время для сайгаков, которое им надо помочь спокойно пережить", - написал в Facebook директор Центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко.
По словам эксперта, минимально устойчивая численность популяций, ниже которой уже недопустимо использование сайгака, рекомендована в размере 300 тысяч зверей для уральской, 500 тысяч для бетпакдалинской и 200 тысяч для устюртской популяции.
Это ни в коем случае не оптимальная численность, которую надо поддерживать, а именно минимальная! Оптимальная и максимально возможная численность сайгака никому не известны, достаточно обоснованные их расчеты отсутствуют", - подчеркнул ученый.
Он рассказал, как АСБК готовила биологическое обоснование для нормативов по сайгаку. Это было сделано для сроков охоты, установления лимита (предельного объема добычи) и минимально устойчивой численности популяций.
Использование каждого вида должно регулироваться, в том числе этими нормативами, чтобы оно было разумным, то есть чтобы и популяции были устойчивыми или росли, и добывание какого-то числа животных было возможным и приносило пользу людям. Предупреждая вопросы - обоснование было подготовлено бесплатно; мы были заинтересованы в том, чтобы нормативы были правильными и соответствовали в том числе рекомендациям, подготовленным казахстанскими и международными специалистами", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что максимально возможная добыча в устойчивых популяциях с растущей численностью, рекомендованная биообоснованием, не должна превышать 20% от определенной в весенних учетах, то есть до появления молодняка.
Это соответствует чуть более чем 10% от потенциальной осенней, то есть предпромысловой. В годы промысла (до 1990-х гг.) добывалось по 20% от предпромысловой, и это не снижало численность вида. Таким образом, мы рекомендовали гораздо более низкий норматив, чтобы наверняка избежать избыточной добычи", - рассказал Скляренко.
Обсуждаемое (или уже решенное) продление сроков "регулирования" численности на часть декабря - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляет ученый.
Заметного прироста добычи сайгаков как таковой, судя по динамике текущего промысла, это не даст. Продление можно рассматривать не как продолжение отработки подходов к рациональному использованию, а как попытку сокращения численности сайгака любыми средствами. Сокращения размножения вида, на который 20 с лишним лет смотрели как на икону, и в восстановление которого вложили огромные силы и средства. Такой подход мы считаем в корне неверным", - подчеркнул Скляренко.
Он выразил мнение, что правильной стратегией было бы поддержание максимально возможной численности всех популяций с высоким выходом продукции - это бы принесло гораздо большую пользу и сайгаку, и Казахстану. А вопрос с фермерами решается защитой посевов и компенсациями.
Напомним, охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря. Из-за массового отстрела животные начали покидать территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
29.11.2023, 13:33 82456
Смог в Усть-Каменогорске: в атмосфере зафиксировано превышение вредных веществ
Из-за плотного тумана в аэропорту Усть-Каменогорска отменили несколько авиарейсов
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске зафиксировано повышенное содержание вредных веществ в атмосфере.
28 ноября в областном центре наблюдается не то туман, не то смог. Автомобилисты жалуются на ограничение видимости на дорогах. Утром из-за неблагоприятных погодных условий отменили некоторые авиарейсы в Усть-Каменогорск", - сообщает сайт YK-news.
Как сообщает сайт, с 26 ноября в городе установился штиль. А сегодня, по прогнозу Казгидромета, в городе ожидается туман.
При этом, по данным Казгидромета, с 00.00 до 15.00 в Усть-Каменогорске зафиксировано 18 превышений максимальных ПДК по оксиду углерода, диоксиду серы и взвешенным частицам.
Напомним, в феврале этого года сенатор Ольга Булавкина сообщала, что в Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год. Она подчеркнула, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Ранее сообщалось, что Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. Члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
29.11.2023, 12:10 83471
Требования к безопасному использованию зарядных станций для электромобилей разрабатывает МЧС
Сейчас выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена, также отсутствуют требования к их безопасной эксплуатации
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, как решаются вопросы безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций.
В ведомстве подчеркнули, что поддерживают популяризацию и развитие в стране экологически чистого транспорта. Сейчас в рамках действующего законодательства выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена. В стране также отсутствуют требования, определяющие их безопасную эксплуатацию, сообщили в МЧС.
При этом в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили. Учитывая актуальность вопроса, МЧС инициирована необходимость быстрого принятия решений в урегулировании безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций. Нами изучен опыт зарубежных стран по эксплуатации электромобилей и зарядных станций (США, Канада, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Германия, Великобритания и Россия). На основе опыта России и Норвегии МЧС сформированы необходимые требования к электромобилям и их зарядным станциям, которые направлены в Министерство промышленности и строительства для дальнейшего их внесения в строительные нормы", - рассказали в ведомстве.
Также дополнительно направлен запрос в МИД для получения нормативных требований Китая и Турции по размещению электромобилей и их зарядных станций в паркингах.
Одновременно Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина проводит научно-исследовательскую работу по изучению состава литий-ионных аккумуляторов, их способов и методов пожаротушения.
МЧС также направлено предложение в Министерство торговли и интеграции о необходимости принятия соответствующих стандартов для электромобилей и их зарядных станций.
В ведомстве напомнили о ЧП в Узбекистане, которое произошло 28 сентября 2023 года. Тогда на складе хранения электромобилей и их комплектующих запасных частей произошел взрыв, в результате которого пострадали более 150 человек.
Этот и другие похожие факты вызывают обеспокоенность МЧС. Поэтому это направление требует особого внимания со стороны соответствующих государственных органов. В этой связи работа в данном направлении проводится активно, и в ближайшее время госорганами будут приняты все необходимые поправки в нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию Республики Казахстан, включая последующие изменения и дополнения в правила пожарной безопасности", - резюмировали в МЧС.
В июле сообщалось, что в Казахстан могут ввезти еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе. На сегодняшний день на территорию РК завезено 3442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.
17.11.2023, 20:42 141551
Будет создан НИИ по изучению Каспийского моря - Нуржан Нуржигитов
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в ходе пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций сообщил, что будет создан научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря
Проект постановления подготовлен, согласовывается с соответствующими органами. В этом году создадим институт. Основная работа заключается в изучении проблемы (обмеление Каспийского моря), принятии конкретных решений с приграничными государствами", - сказал министр.
Нуржан Нуржигитов также сообщил, что в сфере совместного использования трансграничных водных ресурсов на высшем уровне осуществляется партнерство с приграничными государствами.
Понижение уровня воды в Каспийском море уже начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Экологи считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.
По разновременным данным космической съемки, за 15 лет АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, Каспийское море мелеет. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1%.
Читаемое
06.12.2023, 09:51Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии 06.12.2023, 08:3939361В Алматы реконструируют цирк, зоопарк и ТЮЗ имени Наталии Сац 06.12.2023, 09:4038976С начала года в Казахстане произведено продукции машиностроения на сумму 3,3 трлн тенге 06.12.2023, 10:4436351Китай стал ключевым партнером Казахстана по внешней торговле 06.12.2023, 12:41Набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве - Минюст36181Набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве - Минюст 30.11.2023, 09:42192201На ТЭЦ Экибастуза запустили в эксплуатацию две дымовые трубы 01.12.2023, 18:33179571Качественно завершить реконструкцию двух республиканских трасс поручил Смаилов 01.12.2023, 19:45177401Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге 01.12.2023, 15:14167051Должностные лица КТЖ принуждали бизнесмена построить железную дорогу для нужд нацперевозчика 01.12.2023, 18:25166426Военнослужащие Казахстана приняли участие в V Форуме по делам обороны и безопасности ШОС 26.11.2023, 17:50312726В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50309196Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41294871Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20278016Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11275921Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?