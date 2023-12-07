Президент поручил ускорить решение проблемы экологии в Актюбинской области  

Токаев подчеркнул, что проблема экологии очень острая и актуальная

Фото: Акорда

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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии региона, - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии региона, сообщает Акорда.





Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", - заявил он.





Также президенту был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.





Фото: Акорда





Наряду с этим представители крупных компаний презентовали главе государства свои инвестиционные проекты.





В частности, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов №№ 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.





Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.





В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.





Дополнено 06.12.2023, 18.04





В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с деятельностью ТОО "Зерде-Керамика Актобе", сообщает пресс-служба Акорды.





По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана. Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.





Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.



