Причины исчезновения редких видов хищных птиц назвала Ассоциация экологических организаций Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Ассоциация экологических организаций Казахстана провела круглый стол, темой которого стали современные проблемы редких видов хищных птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным председателя правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьевой, ежегодно по оценкам специалистов в Казахстане на высоковольтных линиях электропередач (ВЛЭ) погибает более 50 тыс. хищных птиц, что приводит к сокращению популяции на всем пространстве его ареала, сообщает портал strategy2050.kz.
Кроме того, в республике участились факты незаконного вывоза хищных птиц.
Ежегодно природоохранными и правоохранительными органами фиксируются факты по контрабанде диких птиц. Последствия незаконного вывоза приводит к сокращению популяции краснокнижных птиц в дикой природе Казахстана", - сказала Айгуль Соловьева, открывая заседание круглого стола.
В степях и пустынях для птиц наиболее привлекательны опоры ВЛЭ. К сожалению, контакт птицы с опорой нередко заканчивается ее гибелью от поражения электрическим током", - рассказал исполнительный директор ОФ "Центр изучения и сохранения биоразнообразия" Нурлан Онгарбаев.
По его словам, почти все ВЛЭ с оголенным проводом, не оборудованные современными эффективными птицезащитными устройствами, опасны для птиц.
Наблюдения показали, что не все хищные птицы используют Т-образную присаду и часто садятся на боковую траверсу, подвергаясь повышенному риску удара током", - посетовал спикер.
При этом присада и усы не решают проблему безопасности для птиц. Это доказано многочисленными находками погибших птиц под такими опорами.
Ежегодно от поражения электрическим током погибает порядка 3450 птиц, в том числе более 2 тыс. особо охраняемых "краснокнижных" птиц. Очевидно, что в целом по Казахстану при контактах с ВЛЭ ежегодно гибнут десятки тысяч хищных птиц", - сообщил Онгарбаев.
Решение руководитель центра видит в продуманной и качественной установке птицезащитных устройств, а также в полном отказе от воздушных линий в пользу подземных. Для этого требуется внесение изменений в законодательство об электроэнергетике, об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, а также в нормы технологического проектирования сельских электрических сетей, отметил спикер.
Источник отмечает, что проблема гибели хищных птиц на ВЛЭ 6-20 кВ поднимается периодически с 1993 года, в том числе с привлечением внимания уполномоченного государственного органа РК по животному миру. В 2015 году МСХ РК предоставило ответ на вопрос о подсчете погибших птиц от ВЛЭ.
На сегодняшний день подсчет погибших птиц не ведется, более того, не выявлены опасные участки ЛЭП, оценок масштабов гибели не проводилось, оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами ведется лишь на очень ограниченных участках; нормативные документы, обязывающие энергокомпании защищать птиц на ЛЭП, отсутствуют", - сообщили в ведомстве.
В этой связи Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК совместно с ПРООН и Всемирным банком в рамках проектов по сохранению биоразнообразия запланировал провести инвентаризацию всех типов ЛЭП и выделить опасные для птиц участки, разработать нормативные акты, регулирующие использование птицезащитных устройств на ЛЭП и рекомендации по оборудованию существующих ЛЭП птицезащитными устройствами.
В свою очередь, Центр изучения и сохранения биоразнообразия официально представил проект изменений нормативно-правовой базы, связанной с ограничением использования птицеопасных ВЛЭ.
Президент РК призвал страны СНГ решить проблемы использования трансграничных рек
15.10.2021, 19:11 25165
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств призвал к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.
13 октября в ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал
объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов.
Климатическая повестка ЕАЭС отражает приверженность глобальным целям экобезопасности - Токаев
14.10.2021, 20:12 57862
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отметил, что климатическая повестка ЕАЭС отражает приверженность государств-членов глобальным целям экологической безопасности и перехода на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства сообщил, что сегодня Казахстан начал активную работу по выполнению обязательств Парижского соглашения в области разработки долгосрочных стратегий с низким уровнем выбросов парниковых газов. Подготовлен проект Доктрины достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году. В этом направлении президент предложил наладить обмен опытом и взаимодействие правительств для достижения целей "зеленой" повестки с учетом специфики и структуры экономик стран Евразийского экономического союза. В заключение глава государства заверил участников мероприятия, что Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союза.
Также в ходе заседания одобрено заявление глав государств по климатической повестке. Оно отражает приверженность членов Союза глобальным целям экологической безопасности и экономическому сотрудничеству в сферах АПК, промышленности, энергетики и транспорта.
Новый природный заповедник создадут в Казахстане
14.10.2021, 17:41 52165
Фото: agronomu.com
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В Казахстане будет создан новый природный заказник республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА"
и доступен для обсуждения до 28 октября 2021 года.
Создать Ащиозекский государственный природный заказник республиканского значения Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан общей площадью 314 тыс. 504 гектара на территории Жанибекского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области", - говорится в постановлении.
Правительство также поручило Министерству экологии создать республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Бокейорда" на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области.
Все изъятые земельные участки будут переведены в категорию земель особо охраняемых природных территорий.
Акимату Западно-Казахстанской области поручено в соответствии с действующим законодательством установить охранную зону вокруг и на землях собственников земельных участков и землепользователей, находящихся в границах учреждения, с запрещением и (или) ограничением в пределах этой зоны любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологических систем".
Финансирование учреждения будет осуществляться из республиканского бюджета.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.