Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В ходе заседания мажилиса по рассмотрению законопроекта по ужесточению наказания за экологические правонарушения депутат Ерлан Смаилов возмутился, что санкции на незаконную вырубку деревьев предусмотрены только за правонарушения, осуществляемые на территориях лесов и особо охраняемых природных территориях, но не учитываются нарушения, совершаемые в населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За рамками проект закона остались крайне актуальные проблемы незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев в городах и селах РК.

Это хорошо подтверждается на примере города Алматы. Организации и физлица варварски рубят деревья во дворах, на улицах. В предгорьях уничтожаются целые сады. Особенно отличаются строительные компании и офисы, занимающиеся благоустройством улиц и парков. В результате Алматы теряет свой статус некогда самого зеленого города страны. Так, в 1985 году в Алматы было 10 квадратных метров зеленых насаждений на одного человека, в 1991 году уже 7 квадратных метров, по данным за 2018 год, осталось 3,5 квадратного метра на человека. Норматив советских учебников - 24,5 квадратного метра на человека", - сказал депутат.

Он напомнил, что после резонансного дела с вырубкой 80-летних дубов у магазина Sulpak в Алматы санкции за данное правонарушение были ужесточены. Однако на практике применяемые санкции, по его словам, не столь эффективны.

Таких случаев по стране сотни, если не тысячи. По статистке, в 2020 году к административной ответственности было привлечено всего 208 лиц, в 2021 году - 166 лиц", - проинформировал он.

В связи с этим депутат задался вопросом: почему проектом закона предусмотрено ужесточение наказания за правонарушения только на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Какие меры были приняты по ужесточению санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территория населенных пунктов?

На этот вопрос министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил, что в 2021 году штрафы за незаконную вырубку деревьев были увеличены в пять раз.

Депутата ответ не удовлетворил.

Почему, несмотря на ужесточение ответственности, в городах продолжают рубить, уничтожать зеленые насаждения. Значит, недостаточно этих санкций или контроль недостаточный. Мы же видим это. Посмотрите по Алматы. Какой был случай, когда на склонах гор у нас целый сад уничтожали . Экоактивисты сопротивлялись этим варварским вырубкам. Если эта норма не работает, если она недостаточна, чтобы наши города защитить, тогда надо дальше двигаться. Как вы будете решать этот вопрос дальше?" - спросил Смаилов.

Брекешев ответил, что остановить этот процесс только увеличением штрафных санкций будет сложно.

В свою очередь представитель МВД прокомментировал, что в прошлом году всего 6% из 516 материалов по экологическим правонарушениям, совершенным в том числе и в городах, были направлены в суд.

Он уточнил, что согласно новому законопроекту незаконная вырубка леса переведена из проступков в категорию, за которую будет очень жесткая ответственность. Помимо лишения свободы, там есть штрафные санкции до 20 тысяч МРП (65 млн тенге). Он пообещал, что совместно с Минэкологии, прокуратурой и местными исполнительными органами будет проведена разъяснительная работа.



