07.06.2024, 15:44 7866
Работу двенадцати пансионатов запретили на Иссык-Куле
Некоторые объекты уже начали строительство очистных сооружений
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Бишкек. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Иссык-Куле запретили работу 12 пансионатов для защиты экосистемы озера.
Для защиты экосистемы Иссык-Куля 12 пансионатам на побережье озера запретили работу.
По данным "Sputnik Кыргызстан", приостановлена деятельность следующих пансионатов: "Белек" (Бостери), "Золотые пески" (Бостери), "Взморье Сити" (Бостери), "Асыл-Таш" (Бостери), "Дальний кордон" (Семеновка), "Смена" (Корумду), "Ой-Керемет" (Кош-Кол), "Золотой Трэбас" (Кош-Кол), детский оздоровительный центр "Улан" (Тору-Айгыр), "Кооператор" (Чок-Тал), "Чолпон-Ата" (Чолпон-Ата), "А. Чалжанов" (Бактуу-Долоноту).
По информации издания, некоторые объекты из этого списка уже начали строительство очистных сооружений. По мере устранения нарушений им будут выдавать паспорта, свидетельствующие о готовности к туристическому сезону.
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07.06.2024, 08:09 10746
В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае, округ Чжоунин, с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.
Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.
Проект сформировал ряд репрезентативных и наглядных составляющих "модели Чжоунин" для построения экологической цивилизации.
Укрепляйте концепцию системы и защищайте красивую и пригодную для жизни экологическую среду. Сделайте охрану зеленых водоемов и зеленых гор своим главным приоритетом и придерживайтесь комплексной охраны и систематического управления горами, лесами, полями, озерами, травой и песком, чтобы прекрасная экологическая красота гор и водоемов стала "золотой вывеской", - заявляет программный документ проекта.
Первый принцип - это выращивание "глобального леса". Придерживайтесь параллельной синхронизации лесозаготовок, озеленения и благоустройства, а также активно продвигайте лесозаготовки, уход за лесами, уплотнение горных массивов и лесоразведение", - ключевые требования проекта.
В результате общее количество лесов в округе достигло 4,875 миллиона кубометров, уровень лесопокрытия увеличился до 72,96%, а самый высокий уровень лесопользования в стране был достигнут в 2009 году.
На сегодня проект полностью преобразил в прошлом экологически неблагополучный, экономически отсталый регион, превратил горы со скудной растительностью в огромную зеленую лесную экосистему с колоссальным искусственным круговоротом воды, изобилием флоры и фауны, здоровой природной средой для жизни населения региона, возможностью обеспечить людей всем необходимым, чистыми предприятиями и комплексной системой, которая дала экономическое процветание и первозданную экологию региона.
05.06.2024, 16:46 24506
Опасений не вижу - Жумангарин возможном дефиците воды на юге Казахстана
Министерство водных ресурсов поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозы по засухе на юге Республики Казахстан и нехватку воды для фермерств прокомментировал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Шардара полная в этом году - сейчас 4,5 млрд кубическим метров воды, контррегулятор полный, под водой отводящий канал полный. Мы приняли решение из подводного отводящего канала дать разращение на орошение земель, которые там есть", - проинформировал зампремьера.
Как отметил Жумангарин, Министерство водных ресурсов Казахстана поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана.
Сегодня министр водных ресурсов докладывался, что (запас воды. - Прим. ред.) находится в планах, которые в этом году были намечены. Поэтому каких-то опасений в этом плане я не вижу", - сказал Серик Жумангарин.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
05.06.2024, 12:30 27156
Первая партия лошадей Пржевальского прибыла в Костанайскую область
Фото: rgo.ru
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Костанай. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая партия лошадей Пржевальского прибыла в центр реинтродукции "Алиби" в Костанайской области, сообщил аким региона Кумар Аксакалов.
В целом, на территорию области планируется реинтродукция 40 диких лошадей. В центр реинтродукции "Алиби", расположенный в Амангельдинском и Жангельдинском районах, сегодня завезена первая партия", - написал он на своей странице в Сети.
Аким подчеркнул, что южный регион Костанайской области - историческая родина Кертагы - лошадей Пржевальского. По словам акима, совместная плодотворная работа специалистов Казахстана и Чехии способствует возвращению этих лошадей на исконные земли.
Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, и их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы!" - добавил глава региона.
Ранее акимат области уточнял, что партия из восьми лошадей Пржевальского будет доставлена двумя военными самолетами из Чешской Республики.
03.06.2024, 16:02 41316
Президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Ерболату Досаеву держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой государства Досаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-апрель 2024 года.
За отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста. В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства - на 5,7% и связи - на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8% (...) В апреле текущего года годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%", - следует из доклада главы мегаполиса.
Досаев также сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш", с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др.
Президенту также представлена информация о ходе реализации пула проектов в рамках формирования транспортного каркаса города Алматы.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым.
Активная застройка водоохранных зон в Алматы идет уже уже на протяжении нескольких десятилетий. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информациипрокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
29.05.2024, 13:46 68961
Три острова на Алаколе закроют для туристов
Фото: instagram/pelican_alakol
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Талдыкорган. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Туристам закроют посещение островов Улькен, Орта и Кіші Аралтобе в северо-восточной и наиболее глубоководной части Алаколя.
Острова образуют собой небольшой архипелаг длиной 17 км и до 40 км в окружности. Один из них - Орта Аралтобе является уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока, сообщает Алакольский государственный природный заповедник.
Острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий. Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц. И поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается", - предупредили в заповеднике.
Для справки
Алаколь входит в топ-5 крупнейших озер Казахстана. Озеро расположено в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метров над уровнем моря. Его площадь - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
28.05.2024, 13:07 77366
Снежных барсов запечатлели фотоловушки в ущельях Иле-Алатау
Фото: Depositphotos
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Конаев. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушки, установленные в ущельях Иле-Алатауского национального парка, запечатлели обитающих там снежных барсов.
Видео опубликовало в своем Telegram-канале Министерство экологии РК.
Там отметили, что занесенные в Красную книгу животные находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии.
Они ежегодно проводят мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров", - рассказали в Минэкологии.
Ранее очевидец успел снять на видео снежного барса на склоне Шымбулака в Алматы.
24.05.2024, 16:25 116386
В 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн, что на 200 тысяч тонн меньше объемов выброса 2022 года, сообщил заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования Минэкологии Казахстана Айдар Абдуалиев.
В 8 городах республики загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню, сообщил Абдуалиев на брифинге в СЦК.
По результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся 8 городов. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент", - уточнил спикер.
Он отметил, что для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов утвержден план мероприятий по снижению выбросов на 20% для 50 крупных промышленных предприятий, осуществляется контроль за исполнением мероприятий дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов.
Замглавы комитета Минэкологии также проинформировал, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 5534 несанкционированных свалки, из которых 86% были утилизированы. По данным космического мониторинга на 22 мая текущего года, выявлено 275 несанкционированных свалок.
За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов в 2023 году привлечено к административной ответственности 152 должностных лица на общую сумму 17,2 млн тенге, в 2024 году - 29 должностных лиц на общую сумму 2,5 млн тенге", - добавил спикер.
23.05.2024, 15:49 127466
В Алматинском зоопарке умер белый медведь, привезенный из Чехии
Чешская сторона требует провести расследование
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.
По словам Мирослава Бобека, полярного медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации Европейской программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP).
Он отметил, что условия в зоопарке Алматы лучше, чем в пражском зоопарке, и у животного была возможность размножаться.
Директор рассказал, что Том покинул пражский зоопарк 28 марта без каких-либо признаков заболевания. Транспортировка прошла благополучно. Впоследствии зоопарк Алматы присылал фото животного и 15 апреля в последний раз сообщили, что с ним "все хорошо".
К сожалению, дальнейшая связь с Алматинским зоопарком прекратилась. Когда мы решили, что наши сотрудники посетят зоопарк в Алматы на следующей неделе, чтобы проверить Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение о гибели медведя 4 мая: (…) Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма из-за хронического гнилостного воспаления лобной и носовой полости при полной закупорке носовых проходов, содержащих слизистую и некротическую массу, приводящую к затяжному заболеванию. Медведь заболел в вашем зоопарке. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фото вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету ЕЕР", - рассказал Бобек.
Мирослав Бобек заявил, что чешская сторона будет требовать последовательного расследования смерти Тома. Будут обращения в посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.
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