Радиоактивные отходы захоронят на Семипалатинском ядерном полигоне

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Радиоактивные отходы Ульбинского металлургического завода захоронят на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Договорились с Казатомпромом реализовать ряд мер по улучшению окружающей среды в регионах присутствия нацкомпании, подписали соответствующий документ. Будет реализован проект по захоронению твердых радиоактивных отходов АО "УМЗ" на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона", - написал глава Минэкологии в Twitter .

По его словам, "это максимально исключит какие-либо воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду и население региона".

Также будет проведен технический аудит на предприятиях Казатомпрома для дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий.

Отрадно, что компания нацелена на внедрение современных технологий в производстве, позволяющих минимизировать вред окружающей среде до принятия соответствующих законодательных норм, прописанных в новом проекте Экокодекса. После его принятия более 2,2 тыс. предприятий пройдут техаудит и должны будут внедрить НДТ", заключил Магзум Мирзагалиев.

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