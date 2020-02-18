Радиоактивные отходы захоронят на Семипалатинском ядерном полигоне

Договорились с Казатомпромом реализовать ряд мер по улучшению окружающей среды в регионах присутствия нацкомпании, подписали соответствующий документ. Будет реализован проект по захоронению твердых радиоактивных отходов АО "УМЗ" на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона", - написал глава Минэкологии в Twitter.
По его словам, "это максимально исключит какие-либо воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду и население региона".
Также будет проведен технический аудит на предприятиях Казатомпрома для дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий.
Отрадно, что компания нацелена на внедрение современных технологий в производстве, позволяющих минимизировать вред окружающей среде до принятия соответствующих законодательных норм, прописанных в новом проекте Экокодекса. После его принятия более 2,2 тыс. предприятий пройдут техаудит и должны будут внедрить НДТ", заключил Магзум Мирзагалиев.
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