Система Orphus

Радиоактивные отходы захоронят на Семипалатинском ядерном полигоне

17.02.2020, 15:31 8695
Радиоактивные отходы захоронят на Семипалатинском ядерном полигоне
Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Радиоактивные отходы Ульбинского металлургического завода захоронят на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today. 
 

Договорились с Казатомпромом реализовать ряд мер по улучшению окружающей среды в регионах присутствия нацкомпании, подписали соответствующий документ. Будет реализован проект по захоронению твердых радиоактивных отходов АО "УМЗ" на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона", - написал глава Минэкологии в Twitter.

 
По его словам, "это максимально исключит какие-либо воздействия радиоактивных отходов на окружающую среду и население региона". 
 
Также будет проведен технический аудит на предприятиях Казатомпрома для дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий.
 

Отрадно, что компания нацелена на внедрение современных технологий в производстве, позволяющих минимизировать вред окружающей среде до принятия соответствующих законодательных норм, прописанных в новом проекте Экокодекса. После его принятия более 2,2 тыс. предприятий пройдут техаудит и должны будут внедрить НДТ", заключил Магзум Мирзагалиев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая