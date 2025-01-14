Редчайший переднеазиатский леопард попал в фотоловушку в заповеднике Мангистауской области   

Всего с 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушки четырежды зафиксировали переднеазиатского леопарда

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Мангистау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Переднеазиатский леопард вновь попал в объектив фотоловушки в Устюртском государственном природном заповеднике, - Переднеазиатский леопард вновь попал в объектив фотоловушки в Устюртском государственном природном заповеднике, сообщает пресс-служба резервата.





По словам сотрудников заповедника, с 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушки четырежды зафиксировали переднеазиатского леопарда.













Появление животного, по мнению сотрудников, подтверждает, что Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида, находящегося на грани исчезновения.





Возвращение переднеазиатского леопарда - символ восстановления экосистемы Устюрта и результат наших совместных усилий. Этот успех мотивирует нас продолжать работу по изучению и защите этого редкого хищника", - заявили представители заповедника.





Для справки





Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Его также называют кавказским барсом.





Общая популяция животного оценивается в 870-1300 особей. Из них в Иране обитает от 550 до 850 особей, в Афганистане - от 200 до 300, в Туркменистане - 90-100, в Азербайджане - 13-17, в Армении - 10-13, в Грузии и Турции - менее 5.





Количество особей в Казахстане не известно в связи с недавним обнаружением переднеазиатского леопарда на территории страны, первое из которых было зафиксировано в 2017 году.





Подвид занесен в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Во всех государствах, на территории которых обитает данный подвид, он находится под охраной. В России животное занесено в Красную книгу как исчезающий вид.