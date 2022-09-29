Российские ученые разработали метод производства экологичного топлива из отходов

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По словам ученых ТюмГУ, органические отходы могут стать эффективным источником топлива - за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.
Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения, информирует РИА Новости.
Биоугольные смеси углерод-нейтральны, поэтому не только не производят смог при сжигании, но и не вредят окружающей среде. Также некоторые виды получаемой при переработке биомассы можно применять для повышения плодородия сельскохозяйственных угодий", - рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ Иван Шаненков.
Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно в первую очередь на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов.