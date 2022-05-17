С казахстанских предприятий взыскан экологический ущерб в 33 миллиарда тенге

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НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам проверки соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании жалоб граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов Генеральной прокуратурой РК была проведена проверка.

Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями в неустановленных местах, без утилизации и переработки.

К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тысяч тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние в свою очередь без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры РК.

В ведомстве отмечают, что в стране не снижаются объемы несанкционированных свалок. По данным космического мониторинга, ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тысяч незаконных полигонов.

Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы.

За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.

По итогам проверки правительству внесено представление об устранении нарушений законности.