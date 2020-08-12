С территории Иле-Алатауского нацпарка уберут бетонные сооружения

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Разрушенные бетонные сооружения на территории Иле-Алатауского национального парка уберут. На их месте появится остановка общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Общественный совет проверил ход реализации проекта по развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном парке. В рамках проекта планируется обустроить и создать более 155 километров пешеходных троп и установить 7 визит-центров, в которых посетители смогут получить информацию о нацпарке. Также в парке появятся этноаул, кемпинг, палаточный лагерь, глэмпинг (горный приют) на 10-15 номеров и оборудованная стоянка для путешественников в автодомах, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

По информации Минэкологии, в нацпарке уже обустроена парковка, установлена спортивная площадка. В ближайшее время планируют обустройство двух новых троп. Первую тропу назвали "Жас кайын", по ней смогут прогуливаться родители с маленькими детьми и пожилые люди. Вторая тропа будет специально обустроена для маломобильных посетителей. В будущем будет рассматриваться вопрос приобретения инвалидных колясок повышенной проходимости.

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