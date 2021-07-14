Самка снежного барса с двумя детёнышами попала на видео в национальном парке

Фото: из открытых источников

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В национальном парке "Кольсайские озёра" фотоловушка запечатлела на видео самку снежного барса с двумя детёнышами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году барсы попадали в объектив фотоловушки дважды: в июне - это была самка с двумя детенышами, в октябре - два барсенка, сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Всего на территории парка замечены 16 особей снежного барса. Численность краснокнижных животных остаётся стабильной, отметили в ведомстве.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают всего 120-130 особей этих животных, а во всём мире - не более 7 тыс.

Одним из современных методов учета и мониторинга численности хищника является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. Используется более 150 фотоловушек.

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