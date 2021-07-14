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Самка снежного барса с двумя детёнышами попала на видео в национальном парке

13.07.2021 13798
Самка снежного барса с двумя детёнышами попала на видео в национальном парке
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В национальном парке "Кольсайские озёра" фотоловушка запечатлела на видео самку снежного барса с двумя детёнышами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В прошлом году барсы попадали в объектив фотоловушки дважды: в июне - это была самка с двумя детенышами, в октябре - два барсенка, сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
 
Всего на территории парка замечены 16 особей снежного барса. Численность краснокнижных животных остаётся стабильной, отметили в ведомстве. 
 
Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают всего 120-130 особей этих животных, а во всём мире - не более 7 тыс.
 
Одним из современных методов учета и мониторинга численности хищника является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. Используется более 150 фотоловушек.
 

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