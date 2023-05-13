12.05.2023, 12:19 16011
Самый высокий показатель выброса углекислого газа в ЕАЭС зарегистрирован в Казахстане
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный по населению объем выбросов углекислого газа в Евразийском регионе в 2021 году составил 9,9 тонны на человека, что почти вдвое выше среднемирового значения (4,7), следует из доклада Евразийского банка развития "Глобальная зеленая повестка в Евразийском регионе. Евразийский регион в глобальной зеленой повестке".
По подсчетам специалистов ЕАБР, наивысший показатель в регионе зафиксирован в Казахстане (14,4 тонны на человека) и в России (12,1 тонны на человека). Наименьшие значения среди стран региона - в Кыргызстане (1,4 тонны на человека) и Таджикистане (1,1 тонны на человека) на фоне высокой доли ГЭС в энергетике этих стран.
Согласно данным экспертов, доля Евразийского региона в мировых объемах выбросов углекислого газа велика и превышает его вес в мировой экономике. В 2021 году она составила 6%, в то время как доля стран региона в мировом ВВП - 3,9%, в численности мирового населения - 2,9%. Россия является основным нетто-эмитентом углекислого газа с долей в общемировых выбросах 4,7%. Угольная электрогенерация по-прежнему составляет весомую долю в суммарных выбросах парниковых газов в регионе.
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13.05.2023, 13:19 1776
На Каспии обнаружили мертвых тюленей
Фото: Минэкологии РК
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Актау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая 2023 года около 17.00 сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП "Казгидромет", а также местных исполнительных органов", - проинформировали в ведомстве.
Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками Казгидромета с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.
В связи с тем что большинство обнаруженных туш морских животных, так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований", - пояснили в Минэкологии.
Кроме того, сообщается, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Тюбкараганского района Мангистауской области и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления", - заключили в ведомстве.
12.05.2023, 14:07 14711
Смог, погибшие животные и ртутные лампы: жители Павлодара жалуются на три проблемные свалки
Фото: Pavlodarnews.kz
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Павлодар. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Павлодара жалуются на свалку строительного мусора на окраине города. По их словам, на свалке гибнут домашние и дикие животные.
Жителей павлодарской окраины приводят в ужас сразу две близлежащие свалки. Одна - стихийная, и из-за нее гибнут животные; на вторую выбрасывают вредные ртутные лампы. В обоих случаях, жалуются люди, страдает еще и экология. Вот только власти хранят спокойствие", - сообщает телеканал КТК.
Строительный мусор свозят с местного предприятия. В куче оказался битум, который стал плавиться из-за жары. И теперь в нем вязнут животные: бараны, ежи и собаки.
Собака в битум провалилась, она не может вылезти. Там вон еще шкуры: видать, несколько их провалилось", - рассказывают жители.
Они говорят, что жаловались властям, но реакции не последовало, поскольку стройматериалы сюда якобы завезли ненадолго.
Эту проблему со строительным мусором мы выставляли в социальных сетях. Акимат ответил, что с его разрешения этот мусор временно сюда вывозится. Ну, вы видите какая обстановка: битум течет, животные гибнут. Здесь вообще природоохранная зона, припойменная территория, здесь такого не должно быть. На основании чего так происходит, кто вывозит и для чего, мы не знаем. Вот только когда в село приехали журналисты, битум сразу же вывезли", - рассказывает журналист Игорь Смирнов.
Чиновники до сих пор не признают складированный мусор свалкой.
Это исторически на окраине села предприятием "Павлодар жолдары" размещается строительный грунт. Это не мусор, а строительный грунт, который ими используется для строительства дорог", - говорит аким села Павлодарское Сырым Рушанов.
Он признал, что глава предприятия ни у кого и не спрашивал, можно ли складывать в селе использованный грунт. Его хранили там порядка пяти лет, иногда убирали, затем привозили новый. И никому он не мешал. Но после огласки чиновники пообещали, что все уберут.
Есть на окраине и другая свалка - законная, но она тоже вызывает опасения у сельчан.
Все потому, что сюда вывозят бывшие в употреблении ртутные лампы. Жители аула просили экологов провести экспертизу, и те в итоге заявили: выбросы вредные и с ними надо срочно что-то делать. Люди жаловались куда только могли, но никто из ответственных не отреагировал", - сообщает телеканал.
Местные жители считают, что вредные лампы на свалку привозят с заводов, расположенных по соседству.
Две недели назад жители села заметили, что к нам на свалку привезли лампы, содержащие ртуть. Вызвали экологов, полицию, все это зафиксировали. В акимате версию сельчан не отрицают. Утверждают, что все уже убрали. Но на этот раз полиция начала расследование. Приглядывать за свалкой посоветовали и жителям: вдруг они быстрее найдут тех, кто тайно выбрасывает сюда вредные отходы". - рассказала жительница села Валентина Забегалина.
Между тем жители города задыхаются из-за третьей горящей свалки. Для проверки воздуха на место выехали экологи, пишет Pavlodarnews.kz.
Измерения проводились по оксиду углерода и пыли (взвешенные вещества). Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по первому компоненту, по пыли превышения не было", - сообщили в экологическом департаменте города.
Возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".
Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха.
В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный. На сегодняшний день в департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.
Ранее в ДЧС сообщили, что огонь локализовали 12 мая в 06.33, идет работа по ликвидации возгорания. На месте ЧП работают три сотрудника и спецмашина ДЧС, семь погрузчиков и 15 грузовиков ТОО "Эко Алем-ПВ", водовоз ТОО "Спецмашина", шесть водовозов и трактор ТОО "Водоканал".
12.05.2023, 08:33 18386
Краснокнижных птиц выпустили в дикую природу в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Краснокнижных птиц выпустили в дикую природу в Казахстане, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана в естественную среду обитания выпускаются птенцы дрофы-красотки, выведенные в питомниках Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в Минэкологии.
Сообщается, что в текущем году данные работы начались 26 апреля. На сегодняшний день в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области - 270.
Также, по данным ведомства, сотрудниками РГКП "ПО Охотзоопром", Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, Института зоологии и Международного фонда охраны дрофы-красотки на территории Карагандинской области осуществлена процедура выпуска 52 особей соколов в естественную среду обитания.
Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе. Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года.
На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц.
11.05.2023, 15:10 26891
В Карагандинской области более полусотни соколов выпущены в дикую природу
Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов
Фото: кадр из видео
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Караганда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области 52 сокола выпущены в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе", - подчеркнули в ведомстве.
Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.
Отмечается, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года.
На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Иле-Балхашский резерват выпустили 61 особь краснокнижного оленя.
11.05.2023, 11:29 28811
Впервые за два года фотоловушка запечатлела рысь в Чарынском нацпарке
Фото: Минэкологии РК
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Конаев. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за последние 2 года фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке, запечатлела рысь, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Эксперты рассказали, что рыси активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле.
Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до 4 метров. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 километров", - поделились специалисты.
Ранее установленные в Алматинском заповеднике фотоловушки засняли маралов.
10.05.2023, 14:06 36541
Бактерии и грибки, способные разлагать пластик, обнаружили швейцарские ученые
Открытие позволит снизить затраты на переработку пластика, а также нагрузку на окружающую среду
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Берн. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бактерии, способные разлагать пластик при низких температурах, обнаружили швейцарские ученые в Альпах и Арктике. Открытие может стать потенциальным прорывом в переработке отходов.
Ранее ученым уже удавалось обнаружить похожие микроорганизмы, но они могут "работать" только при температуре выше 30°С. Это означает, что их использование в промышленных масштабах обходится дорого из-за необходимого нагрева.
Ученые из Швейцарского федерального института WSL обнаружили микробы, способные разлагать пластик при 15°C. Результаты исследований были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Доктор Джоэл Рюти из WSL и его коллеги взяли образцы 19 штаммов бактерий и 15 грибков, растущих на пластике, хранившемся в земле в течение одного года в Гренландии, на Шпицбергене и в Швейцарии. Они позволили микробам расти в виде отдельных штаммов культур в лаборатории в темноте при температуре 15°C и протестировали их, чтобы увидеть, могут ли они переваривать различные типы пластика", - пишет издание.
Испытанные пластмассы включали биоразлагаемый полиэтилен (PE) и биоразлагаемый полиэфир-полиуретан (PUR), а также две коммерчески доступные биоразлагаемые смеси полибутиленадипаттерефталата (PBAT) и полимолочной кислоты (PLA). Ни один из штаммов не смог переварить ПЭ даже после 126 дней инкубации на этих пластиках. Но 19 штаммов (56%), в том числе 11 грибков и 8 бактерий, были способны переваривать полиуретан при 15°C, а 14 грибков и 3 бактерии - пластиковые смеси PBAT и PLA.
По словам ученых, открытие позволит снизить затраты и нагрузку на окружающую среду в процессе ферментативной переработки.
Также ученые открыли два вида грибов neodevriesia и lachnellula, которые могут переваривать все протестированные виды пластика, кроме полиэтилена.
В дальнейшем ученые намерены выявить ферменты, разлагающие пластик, и оптимизировать процесс разложения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов. Между тем каждый казахстанец производит 0,5 кг отходов в день.
08.05.2023, 10:42 64306
"Роснефть" разрабатывает собственные экотехнологии
Фото: Роснефть
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Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Являясь лидером "зеленой повестки" в России, "Роснефть" широко использует инновации и разрабатывает собственные экотехнологии, информирует пресс-служба нефтяной компании.
Новые методы и инструменты компания применяет в рамках деятельности по сохранению окружающей среды для будущих поколений и масштабных природовосстановительных работ.
По словам заместителя директора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Роснефти" Виктории Сапожниковой, компания первой в России поставила своей стратегической целью в области устойчивого развития не просто повышение экологичности бизнеса, а достижение "суммарного положительного влияния на экосистемы". Например, "Роснефть" активно занимается восстановлением земель так называемого исторического наследия, то есть тех, чьи качества были нарушены в ходе промышленного освоения севера времен СССР.
Экологи предприятия "Роснефти" - "Самотлорнефтегаза" сформировали базу уникальных методов и технологий для проведения комплекса рекультивационных мероприятий в условиях северных широт. В их числе - технология зимней рекультивации, которая применяется в условиях заболоченной местности", - объяснила Сапожникова.
Подчеркивается, что данный метод позволил экологам выполнять восстановительные мероприятия по реабилитации земель "исторического наследия" в круглогодичном режиме.
При этом, отметили в пресс-службе, используется ландшафтный подход: работы проводятся с учетом характеристик участков, данных о составе почв и гидрологическом состоянии водных объектов.
Также применяется практика зимнего посева семян. Для получения устойчивого травостоя выбираются культурные растения, возделываемые в почвенно-климатических условиях Западной Сибири.
В компании подчеркнули, что ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности.
Речь идет о восстановлении территорий, загрязненных еще в советский период. Так, за последние 10 лет (с 2013 по 2022 год) "Роснефть" рекультивировала свыше 2500 гектаров земель "исторического наследия". Мы осуществили экологическую реабилитацию территорий, нарушенных еще в ходе хозяйственной деятельности СССР", -заявила Сапожникова.
Кроме того, перед компанией стоит еще более амбициозная цель - цель "О", то есть полная ликвидация "исторических" загрязненных земель до 2035 года.
Еще одной из инициатив по ликвидации загрязненных земель "исторического наследия" является реализованный "Роснефтью" и национальным парком "Русская Арктика" комплексный проект "Чистая Арктика" по изучению влияния хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы.
Как сообщил ведущий научный эксперт национального парка "Русская Арктика" Дмитрий Крюков, на протяжении трех лет специалисты исследовали острова архипелага Земля Франца-Иосифа с тем, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения почв и грунтов на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в советское время завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.
По результатам проведенных работ ученые пришли к выводу о невысокой скорости естественного самоочищения грунтов и определили экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения углеводородами окружающей среды в условиях арктических пустынь.
Дмитрий Крюков добавил, что в ходе реализации комплексного проекта "Чистая Арктика" ученые обнаружили аборигенные микроорганизмы, наиболее эффективно разрушающие углеводороды при низких (2- 6 градусах) температурах.
Это открытие имеет значительный потенциал не только с научной, но и с практической точки зрения: выявленные в арктических грунтах высокоактивные культуры могут быть использованы для создания биопрепаратов для очистки загрязненных грунтов", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Также в рамках стратегии "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" компания активно внедряет принципы "экономики замкнутого цикла", технологий безотходного производства, повторного использования и восстановления ресурсов.
Кроме того, в 2022 году "Роснефть" приступила к реализации самого масштабного в мире лесоклиматического проекта с совокупным потенциалом поглощения 10 млн тонн СО2-эквивалента. Суммарно "зеленые инвестиции" "Роснефти" за последние 5 лет превысили 270 млрд рублей.
07.05.2023, 19:04 71291
В Астане запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Фото: акимат Астаны
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водных объектов столицы запустили пилотный проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак в городе Астане", сообщает пресс-служба городского акимата.
По инициативе столичного управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литров суспензии хлореллы.
Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования РК, акимата Астаны, департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.
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