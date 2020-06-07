Сегодня в мире отмечают День охраны окружающей среды, а в Казахстане - День эколога

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Сегодня во всем мире отмечают День охраны окружающей среды, а в Казахстане - День эколога, передает Kazakhstan Today.

Об экологических проблемах напомнил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы - дело государственной важности", - написал глава государства в Твиттере.

Между тем в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК напомнили, что в Казахстане, помимо Всемирного дня охраны окружающей среды, сегодня отмечают День эколога.

По этому поводу в ведомстве прошло торжественное мероприятие. Учитывая ситуацию в стране с пандемией коронавируса, подведомственные организации и территориальные подразделения в регионах были подключены через платформу Zoom.

Министр экологии М. Мирзагалиев в своей поздравительной речи призвал население страны к бережному отношению к окружающему миру, рациональному использованию природных ресурсов, сохранению уникальных видов флоры и фауны, формированию экологически ответственного сознания.

Главная задача экологов - сохранить нашу Землю, сберечь ее богатства и неповторимость для наших потомков. Забота об окружающей среде - это долг любого жителя нашего независимого государства. Поздравляю вас с днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды", - сказал министр.

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