Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и четырех областях

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Нур-Султане и четырех областях, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, в среду, 24 июня, в Акмолинской области ночью местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют 24 июня, ночью, грозу, ветер северный, северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 24 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 24 июня, по прогнозу синоптиков, в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Ночью и утром 24 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.

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