Скаков ответил жителям региона, обеспокоенным возможным строительством новых предприятий

ПАВЛОДАР. 17 ИЮНЯ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков прокомментировал беспокойство жителей по поводу возможного появления новых предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Павлодарцы обсуждают итоги общественных слушаний по строительству содового завода в областном центре и хранилища радиоактивных отходов в Майском районе. После просьб поклонников на эту тему обратил внимание уроженец Павлодара Скриптонит (Адиль Жалелов) и выпустил в Инстаграме сторис с текстом "Хватит строить заводы в Павлодаре", сообщает Павлодар-онлайн

Как отметил аким региона, решение о строительстве завода по производству кальцинированной соды было принято на региональном координационном совете в 2019 году, инвестиции по проекту составят 73 миллиарда тенге. Слушания по нему проводились уже трижды и, по словам Абылкаира Скакова, проект за это время изменился в лучшую сторону, а последние слушания были признаны состоявшимися.

Аким отметил активную роль экологов, которые требовали от инвесторов разъяснений в части использования технологий и других подробностей реализации заявленных проектов.

Сейчас идет процедура завершения ТЭО, после нее - подготовка проектно-сметной документации. И если возникают вопросы, то организатор общественных слушаний, а также заказчик и исполнитель проекта должны донести до экологов и населения плюсы и, если есть, минусы этого проекта. Я дам такое поручение", - сообщил глава региона.

Также у Абылкаира Скакова спросили о возможном появлении хранилища радиоактивных отходов в Майском районе Павлодарской области. Он отметил, что им занимается Национальный ядерный центр, проект этот долгий, а хранилище будет расположено не на территории региона.

Позже в управлении недропользования пояснили, что земли бывшего Семипалатинского ядерного полигона никак не вовлечены в экономический оборот Павлодарской области, никоим образом не использовались и не используются в хозяйственной, промышленной или аграрной деятельности. Акимат Майского района, как и акимат Павлодарской области, ими не распоряжается. К слову, сами инициаторы проекта, Национальный ядерный центр, отмечают, что он не влечет за собой низкий уровень риска для окружающей среды.

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