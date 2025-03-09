08.03.2025, 08:52 6126
Слив нечистот, свалка мусора - более 34 тысяч экологических нарушений выявили в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 34 тыс. фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в Астане, сообщает Polisia.kz.
С начала проведения республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" сотрудниками полиции обнаружено более 34 тысяч нарушений, среди которых: незаконный выброс мусора, слив нечистот в неустановленных местах, а также другие нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды.
На сегодняшний день за незаконную выгрузку отходов привлечены к ответственности около 500 водителей грузового и ассенизаторского транспорта.
Благодаря мониторингу камер видеонаблюдения выявлены 2 грузовых автомобиля, водители которых сбросили мусор в несанкционированном месте. Транспортные средства задержаны, а нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказали в полиции.
Напомним, житель Алматинской области вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
новости по теме
03.03.2025, 17:39 46246
В Алматы утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта
Рассказать друзьям
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением акимата города Алматы утверждены правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств, передает корреспондент агентства.
Правила распространяются на следующие автотранспортные средства, эксплуатируемые в городе Алматы: легковые автомобили категорий М1, автобусы категорий М2 и М3, грузовые автомобили категорий N1, N2 и N3, мотоциклы категории L, в соответствии с приложением 1 к настоящим правилам", - сообщается в тексте документа.
В частности, согласно правилам, измерения выбросов от автомобильных транспортных средств осуществляются на стационарных и передвижных постах. Также сообщается, что стационарные посты города работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Отмечается, что количество измерений на стационарных и передвижных постах устанавливается в договорах, заключенных между уполномоченным органом и испытательной лабораторией.
Выбросы в окружающую среду, производимые автотранспортными средствами при их эксплуатации, не должны превышать допустимый уровень, установленный техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды", - подчеркивается в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в городе Алматы для улучшения качества воздуха будут регулировать потоки неэкологичного транспорта.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
25.02.2025, 17:11 98851
Туркестанская рысь и снежный барс попали на видео в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В двух национальных парках Казахстана туркестанская рысь и снежный барс попали на видео, передает корреспондент агентства.
В частности, в национальном парке "Көлсай көлдері" в объектив камеры попала туркестанская рысь - один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Ее регистрация в национальном парке "Көлсай көлдері" является положительным признаком того, что экосистема находится в хорошем состоянии. Туркестанская рысь - осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда, поэтому встретить ее в дикой природе - крайне редкое явление. Эта находка также подтверждает эффективность мер по сохранению биоразнообразия на территории парка", - заявили в "Көлсай көлдері".
Также в парке "Алтын-Эмель" фотоловушка зафиксировала снежного барса.
В ходе научно-исследовательских работ сотрудники отдела науки, информации и мониторинга государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" установили фотоловушки на водопойных участках. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в парке.
Ранее снежный барс и рысь с котятами попали в объектив камеры в нацпарке "Көлсай көлдері".
25.02.2025, 15:30 100476
Бектенов перечислил основные источники загрязнения воздуха в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет влияния прилегающих районов Алматинской агломерации позволил получить обоснованные оценки фонового загрязнения атмосферного воздуха, а также детальную информацию о распределении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.
Ссылаясь на расчетные данные, Бектенов проинформировал, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт. Согласно сводным расчетам общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Алматы составляет 189 012,1 тонны, из них:
- от автотранспорта - 112 735 тонн (60%) с учетом въезжающего транспорта;
- от стационарных источников выбросов промышленных предприятий - 52 137,905 тонны (27,5%);
- от индивидуальных жилищных строений и бань частного сектора - 21 274,28 тонны (11%);
- от стационарных источников малого и среднего бизнеса - 1419,87 тонны (0,74%);
- от объектов строительства - 1445,04 т/год (0,76%).
Отвечая на предложение мажилисменов ликвидировать экопосты в Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением штрафа, Бектенов отметил, что за прошлый года на экопостах выявлено 31 682 административных нарушения, составлены административные протоколы на сумму более 581,7 млн тенге, из них взыскано более 443,5 млн тенге.
Установлено, что каждый 2-3 автомобиль из ранее оштрафованных или получивших предупреждение на экологических постах и остановленных повторно при замере в течение года показывает значения токсичности и дымности ниже нормативных, что связано с проведенным ремонтом или техобслуживанием двигателя. Положительным эффектом работы экопостов является уменьшение количества АТС, у которых выявляются нарушения установленных норм. Проверка соблюдения установленных национальным законодательством Республики Казахстан экологических требований для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ реализуется практически на экологических постах города Алматы в рамках экологического мониторинга автотранспортных средств", - рассказал премьер, подчеркнув, что на сегодня прекращение деятельности экологических постов считается преждевременным.
Говоря о проблеме выдачи липовых заключений о прохождении технического осмотра, глава кабмина напомнил, что в октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.
Депутаты также предложили перевести весь таксопарк мегаполиса на электромобили. На это Бектенов ответил, что в городе на сегодняшний день существует дефицит электроэнергии, а также отсутствует инфраструктура для зарядки электромобилей. А перевод на электромобили дает высокую нагрузку на энергосеть, так как на зарядку электромобиля требуется 40-60 минут.
Таким образом, разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили преждевременна. Вместе с тем согласно Закону Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" в 1-м полугодии 2025 года планируются разработка и утверждение правил охраны атмосферного воздуха города Алматы с последующей разработкой комплекса мероприятий, направленных на создание зон с низким уровнем выбросов, в которых планируется работа с владельцами таксопарков по качественному улучшению состава такси", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - выступил депутат.
Напомним, Алматы возглавил список самых грязных городов мира.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
24.02.2025, 15:45 109111
В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона
Рассказать друзьям
Костанай. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые работали без экологического разрешения, сообщает прокуратура региона.
Предприятия установлены в городах Костанае и Тобыле, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в ЗКО компанию оштрафовали на более чем 140 млн тенге за выбросы пыли.
24.02.2025, 12:35 111056
Открытую базу данных о каспийских тюленях создадут в Казахстане
Фото: Жанарбек Аманкулов
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Открытую базу данных для каспийского тюленя создадут в Казахстане. Планируется, что научные исследования ведущих мировых ученых, данные мониторинга с датчиков слежения, результаты анализов эндемика Каспия будут собраны в открытой информационной базе, сообщил организатор проекта Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER).
Данные научно-исследовательских работ показали катастрофическую экологическую обстановку на Каспии и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.
Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе. За 10 лет научно-исследовательской работы учеными нашего института проведены уникальные анализы и собрана обширная база данных. Мы планируем, создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона", - рассказала основатель CAIER эколог Асель Тасмагамбетова.
В начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспий, в которой приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC.
Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов. Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.
Датчики включают три спутниковых модуля и один модуль LoRa, позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении, глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.
В свою очередь профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя.
Лаборатория Коста с энтузиазмом собирала различные биологические образцы у каспийских тюленей во время экспедиции 2025 года. Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое. Мы благодарны за приглашение принять участие в этой экспедиции и с радостью продолжаем изучать экологию и здоровье этого уникального вида", - рассказал профессор.
На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.
Напомним, более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК.
21.02.2025, 20:08 134266
В Казахстане появятся новые нацпарки
Также будут расширены территории имеющихся особо охраняемых территорий
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 21 февраля, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев во время брифинга в СЦК рассказал, где планируется создать новые нацпарки.
Планируется создание регионального парка Мерке площадью 86 тыс. га в Жамбылской области. Технико-экономическое обоснование разработано и находится на согласовании. Участок зарезервирован. В планах также создание резерватов "Арал" и "Жайық орманы" площадью 471 тыс. га в Кызылординской области и 46,9 тыс. га. в Западно-Казахстанской области. Технико-экономическое обоснование разработано в 2014 году, требуется корректировка", - сообщил вице-министр экологии.
Также будут расширены территории имеющихся особо охраняемых территорий на 648 тыс. га.
Шарбиев также рассказал о ходе реализации поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде страны, а также о посадке зеленых насаждений на осушенном дне Аральского моря, обеспечении посадочным материалом на предстоящий год, об охране и защите лесов от пожаров, о материально-техническом оснащении природоохранных учреждений, об установке систем раннего обнаружения пожаров, о развитии экологического туризма, о реинтродукции и охране животного мира.
21.02.2025, 14:09 136886
Индийского дикобраза сняли на камеру в горах близ Алматы
Жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи
Рассказать друзьям
Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксайском ущелье на камеру телефона зафиксировали краснокнижного индийского дикобраза, сообщили в Иле-Алатауском природном парке.
Как рассказали специалисты, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи.
Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала 16 февраля во время ночного рейда. Ранее к видеофотоматериалам, снятым в охранной зоне Каскеленского ущелья, Карагайлинского ущелья, Большого Алматинского ущелья и национального парка, добавилось видео, снятое в Аксайском ущелье.
Продолжается работа по мониторингу индийского дикобраза. Мы просим посетителей парка не превышать скорость, когда едете за рулем в горном ущелье. Поскольку это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля", - добавили в нацпарке.
19.02.2025, 17:52 149916
Более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей". Документ опубликован на портале Открытые НПА.
Планируется разрешить изъятие:
1) 156 особей каспийских тюленей для научных исследований в целях мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
2) аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
3) аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
4) нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах Абайской и Павлодарской области;
5) каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.
Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установить в размере 0,064 месячного расчетного показателя, одного килограмма аральского усача в размере 0,013 месячного расчетного показателя и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 месячного расчетного показателя", - говорится в документе.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В Казахстане появится резерват "Каспий итбалығы".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.03.2025, 09:30Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек 02.03.2025, 18:04431466Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете 02.03.2025, 16:09375896Воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев 03.03.2025, 08:14335341Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник 03.03.2025, 09:43328401В Казахстане на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы 02.03.2025, 09:42283821В Актюбинской области на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус 27.02.2025, 16:17577881В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13529026Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44494676Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11487831Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00482271Что ждет казахстанцев в марте
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?