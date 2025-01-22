Вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло: казахстанцу грозит наказание за загрязнение водоема   

Попадание в атмосферу вредных веществ оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье людей

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Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха оценили как очень высокий, сообщает - В Алматы в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха оценили как очень высокий, сообщает Kazinform





По данным РГП "Казгидромет", в четвертом квартале 2020-2023 годов уровень загрязнения воздуха оценивали как высокий, однако в 2024 году уровень загрязнения воздуха перешел в категорию "очень высокий".





Основными источниками алматинского смога являются:





рост автопарка: в Алматы ежегодно регистрируется около 70 тысяч новых автомобилей. В 2024 году общее количество машин в мегаполисе достигло 630 725 единиц;





выбросы промышленных предприятий составили 2 995,912 тонны;





частный сектор с печным отоплением: более 1,7 тысячи домов все еще не переведены на газовое отопление;





безветренная погода и редкие осадки тоже способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.





Для мониторинга качества воздуха в Алматы есть 16 станций наблюдения. 12 из них автоматические, а 4 работают методом ручного отбора проб. Они анализируют 25 различных показателей, таких как пыль, тяжелые металлы и токсичные вещества.





Кроме этого, передвижная экологическая лаборатория измеряет качество воздуха на дополнительных 10 точках в городах Талгаре, Есике, Тургене, Отеген батыре и Каскелене", - рассказали в РГП "Казгидромет".





Результаты мониторинга за четвертый квартал 2024 года показали, что в Алматы основные загрязнители воздуха - это мелкие частицы - пыль, РМ-2,5 и РМ-10, а также озон, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид.





В некоторых районах концентрация озона превышает допустимую норму в 7,5 раза.





Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдалось по взвешенным частицам (пыль), по диоксиду азота и озон. Больше всего отмечено по озону", - отметили в РГП "Казгидромет".





Наибольшая повторяемость превышений фиксировалась по взвешенным частицам РМ-2,5 и РМ-10, а также по диоксиду серы, оксиду углерода и диоксиду азота. Это, по мнению специалистов РГП "Казгидромет", свидетельствует о влиянии автомобилей и метеоусловий на загрязнение воздуха.





Теплая погода и безветрие создают идеальные условия для накопления вредных веществ в атмосфере, которые не рассеиваются, считают специалисты.





Например, в октябре, ноябре и декабре 2024 года в Алматы наблюдались редкие, но интенсивные осадки и слабый ветер, что только усугубило ситуацию. Температура воздуха также оказалась выше нормы - на 1-2 градуса. Однако в осадках не выявили превышений по вредным веществам. Пробы брали в Алматы и на ближайших метеостанциях, таких как Есик, Капшагай, Мынжылки и Текели.





Ранее ученые нашли способ очистить воздух в Алматы. По их словам, первым этапом исследований станет выращивание растений, способных эффективно поглощать вредные вещества. Эти растения будут затем размещены в густонаселенных районах Алматы, после предварительного согласования с местными властями. Также они планируют изготовить биологически активные препараты из экстрактов растений, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организма алматинцев.





Напомним, в конце прошлого года Алматы вошел в топ международного онлайн-рейтинга городов с худшим качеством воздуха, составляемого швейцарской компанией IQAir. 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir , сообщили в фонде по проблемам качества воздуха Almaty Air Initiative.





В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек. На момент нахождения на пятом месте средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как "нездоровый" уровень загрязнения", - рассказали в фонде.









Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.



