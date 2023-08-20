Смаилов обратил внимание на решение экологических проблем в Актобе  

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Атырау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в департамент экологии по Атырауской области от специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области поступило представление, - В 2023 году в департамент экологии по Атырауской области от специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области поступило представление, сообщает пресс-служба ведомства.





В представлении предложено привлечь ТОО "Тенгизшевройл" к административной ответственности в связи с допущением нарушения экологического законодательства, связанного с осуществлением самовольных эмиссий в окружающую среду, превышением допустимых нормативов и загрязнением земель.





В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" департаментом составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статями 328 и 337 КоАП РК, и материалы направлены в Жылыойский районный суд для рассмотрения.





Жылыойским районным судом вышеуказанные дела рассмотрены в объединенном порядке, и постановлением суда от 27.07.2023 года на ТОО "Тенгизшевройл" наложены административные штрафы на общую сумму более 2,8 млрд тенге.





Отметим, что усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов. При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. В частности, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.



