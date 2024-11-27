Снежного барса и туркестанскую рысь засняли фотоловушки на Кольсайских озерах  

С начала года в море направлено 2 млрд кубометров воды

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1,6 млрд кубометров воды планируют направить в Аральское море до апреля 2025 года. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно - 2 млрд кубометров.





На сегодня общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им, в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле", - отметил Нуржигитов.





В ведомстве также напомнили, что по итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.



