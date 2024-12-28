Снежного барса с котятами запечатлела камера в нацпарке "Алтын-Эмель"  

Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" на камеру видеонаблюдения попал снежный барс с двумя котятами, рассказали в пресс-службе национального парка.









Сотрудники государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" зафиксировали снежного барса с двумя котятами, занесенного в Красную книгу Казахстана. Снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре.





По словам специалистов, наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком.



