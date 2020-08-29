Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском заповеднике

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Бывший пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сакет Дилдахмет сообщил о появлении снежного барса в Аксу-Жабаглинском заповеднике, передает Kazakhstan Today.

Пару дней назад в горах Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника на высоте 2500 метров над уровнем моря на фотоловушку был зафиксирован снежный барс. Это редчайшее явление. В последний раз в старейшем заповеднике Казахстана хозяин гор появлялся три года назад", - написал Сакен Дилдахмет на своей странице в Фейсбуке.





По его словам, научные специалисты и инспекторы заповедника проводят огромную работу по сохранению дикой природы.

Известно, что снежный барс - это самый скрытый представитель кошачьих, поэтому кадры, сделанные в летний период, когда барс обитает в зоне высокогорья, особенно ценны. Они представляют ценность для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника.

Присутствие этого хищника в Аксу-Жабаглинском заповеднике является свидетельством слаженной работы ООПТ (особо охраняемые природные территории), и в первую очередь - это сохранение экосистемы, недопущение браконьерства, которое напрямую влияет на кормовую базу барсов. Природа в заповедниках и национальных парках должна остаться нетронутой", - отметил Дилдахмет.





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