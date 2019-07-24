Сотрудники НИЦ "Ғарыш-Экология" провели экологическое обследование мест падения первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ"

Байконур. 22 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" провели работы по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология", 20 июля 2019 года в 22 часа 28 минут 21 секунду по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортно-пилотируемым кораблем "Союз-МС-13".

Пуск состоялся в штатном режиме, и фрагменты его первой ступени (боковые блоки) приземлились в пределах отведенных районов падения №16, 49 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области", - сообщили в научно-исследовательском центре.

Сотрудниками представительства Республиканского государственного предприятия "НИЦ "Ғарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-ФГ".

"В районе падения сотрудники представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды", - проинформировали в пресс-службе.

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