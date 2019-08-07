Сотрудники НИЦ "Ғарыш-Экология" проводят обследование мест падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М"

Байконур. 6 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в городе Жезказгане проводят экологическое обследование мест падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей сегодня с космическим аппаратом Министерства обороны Российской Федерации с космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 6 августа 2019 года, в 3 часа 56 минут по времени Нур-Султана, состоялся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Министерства обороны Российской Федерации.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" состоялся в штатном режиме, и ее первая ступень приземлились в пределах отведенных районов падения № 25,15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.

"Сотрудниками представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в городе Байконуре проведены совместные работы по отбору проб атмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя в позиционном районе космодрома Байконур. В районе падения, сотрудники представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной проводят экологическое обследование мест падения первой ступени ракеты-носителя", - проинформировали в пресс-службе Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология".

Как отметили в центре, на месте падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М" следов возгорания растительности не обнаружено.

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