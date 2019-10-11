Сотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" приступили к работе по экологическому обследованию мест падения первой ступени РН "Протон-М"

Караганда. 10 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология" приступили к работе по экологическому обследованию мест падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М" в Улытауском районе Карагандинской области, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Вчера, 9 октября 2019 года, в 16 часов 18 минут по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. Пуск состоялся в штатном режиме.

"Боковые блоки первой ступени приземлились на территории расчетного района падения, расположенной в Улытауском районе Карагандинской области. В районе падения сотрудники Республиканского государственного предприятия "НИЦ "Ғарыш-Экология" совместно с российской стороной приступили к работе по экологическому обследованию мест падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М", - сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология".

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология" Национального космического агентства Республики Казахстан создано в 2001 году. Предприятие занимается осуществлением прикладных научных исследований в области обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности на территории Республики Казахстан. Предприятие занимается разработкой проектов программ, организацией и проведением научно-исследовательских, проектных и других работ в области обеспечения экологической безопасности и проведением работ по экологическому сопровождению пусков ракет космического назначения с космодрома Байконур.

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