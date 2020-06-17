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Создан общественный совет по развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке

16.06.2020, 10:00 7021
Создан общественный совет по развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке
МЭГПР РК
Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматы прошло первое заседание общественного совета по развитию экотуризма Иле-Алатауского национального парка, передает Kazakhstan Today.
 

В состав общественного совета вошли 19 человек, среди них представители туристических организаций, ученые, спортсмены, бизнесмены, экоактивисты, общественные деятели", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 

Две недели прошло с той поры, начал встречаться с экоактивистами и общественниками. Я всем советовал и просил войти в состав данного совета. Со всеми поговорил. Сегодня из 30 кандидатов в общественный совет было выбрано 19 человек из разных сфер. Были исключены представители государственных органов, кроме директора департамента экологии города Алматы и меня", - сказал заместитель министра экологии Ерлан Нысанбаев.

 
Вице-министр рассказал, что сегодня развитие экотуризма в нацпарках пользуется популярностью. Иле-Алатауский нацпарк не стал исключением. Поэтому для его развития была выбрана американская модель развития. Она предусматривает организацию туристских троп и маршрутов.
 

Мы разработали мастер-план, в основном предполагается создание визит-центров, их предполагается 7, глэмпингов, кемпингов, этноаулов, мест для автокараванинга. В основном мы делаем акцент на строительстве объектов без капитального фундамента. Есть понимание, что общество вправе активно участвовать в вопросах экотуризма нацпарков. Мы сегодня собрали вас здесь и обсудить вопросы экотуризма при нацпарке. Такие советы будут созданы при других парках. Но общественный совет по развитию экотуризма должен быть отдельно", - сказал Нысанбаев.

 
Также присутствующие обсудили проект типового положения и список участников. Участники конференции предложили исключить из состава государственных служащих. Данное предложение было учтено.
 
Состав Общественного Совета при Иле-Алатауском государственном национальном парке по развитию экологического туризма:
 
1.        Абильшаиков Нариман - директор НПП Атамекен по городу Алматы;
 
2.        Алибеков Бейбит - активист;
 
3.        Абікенулы Серік - директор телеканала "Жетісу";
 
4.        Букарбай Бакытжан - общественный деятель;
 
5.        Байедилов Конысбек - руководитель департамента экологии по городу Алматы;
 
6.        Валиев Казбек - генеральный секретарь федерации альпинизма и спортивного скалолазания;
 
7.        Кашкинбеков Арман - глава по устойчивому развитию ПРООН;
 
8.        Шаяхметов Асет - директор НПП Атамекен по Алматинской области;
 
9.        Жумаев Максут - альпинист, капитан сборной альпинистов Республики Казахстан;
 
10.        Исанова Асель - сотрудник молодежной организации КОВШ;
 
11.        Казыханов Едиль - доктор технических наук;
 
12.        Кожалиева Тогжан - общественный деятель;
 
13.        Малгельдиев Дамир - генеральный директор Иле-Алатауского национального парка;
 
14.        Нысанбаев Ерлан - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
 
15.        Рахимжанов Алимжан - директор ТОО "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации";
 
16.        Сальников Виталий - декан факультета географии и природопользования КазНУ;
 
17.        Спицын Сергей - эко-активист, предприниматель;
 
18.        Чащин Герман - председатель фонда "Eco Fund Tabigat";
 
19.        Шапагатова Баян - президент Союза кемпингов и караванинга.
 

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