Создан общественный совет по развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке

МЭГПР РК

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматы прошло первое заседание общественного совета по развитию экотуризма Иле-Алатауского национального парка, передает Kazakhstan Today.

В состав общественного совета вошли 19 человек, среди них представители туристических организаций, ученые, спортсмены, бизнесмены, экоактивисты, общественные деятели", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Две недели прошло с той поры, начал встречаться с экоактивистами и общественниками. Я всем советовал и просил войти в состав данного совета. Со всеми поговорил. Сегодня из 30 кандидатов в общественный совет было выбрано 19 человек из разных сфер. Были исключены представители государственных органов, кроме директора департамента экологии города Алматы и меня", - сказал заместитель министра экологии Ерлан Нысанбаев.

Вице-министр рассказал, что сегодня развитие экотуризма в нацпарках пользуется популярностью. Иле-Алатауский нацпарк не стал исключением. Поэтому для его развития была выбрана американская модель развития. Она предусматривает организацию туристских троп и маршрутов.

Мы разработали мастер-план, в основном предполагается создание визит-центров, их предполагается 7, глэмпингов, кемпингов, этноаулов, мест для автокараванинга. В основном мы делаем акцент на строительстве объектов без капитального фундамента. Есть понимание, что общество вправе активно участвовать в вопросах экотуризма нацпарков. Мы сегодня собрали вас здесь и обсудить вопросы экотуризма при нацпарке. Такие советы будут созданы при других парках. Но общественный совет по развитию экотуризма должен быть отдельно", - сказал Нысанбаев.

Также присутствующие обсудили проект типового положения и список участников. Участники конференции предложили исключить из состава государственных служащих. Данное предложение было учтено.

Состав Общественного Совета при Иле-Алатауском государственном национальном парке по развитию экологического туризма:

1. Абильшаиков Нариман - директор НПП Атамекен по городу Алматы;

2. Алибеков Бейбит - активист;

3. Абікенулы Серік - директор телеканала "Жетісу";

4. Букарбай Бакытжан - общественный деятель;

5. Байедилов Конысбек - руководитель департамента экологии по городу Алматы;

6. Валиев Казбек - генеральный секретарь федерации альпинизма и спортивного скалолазания;

7. Кашкинбеков Арман - глава по устойчивому развитию ПРООН;

8. Шаяхметов Асет - директор НПП Атамекен по Алматинской области;

9. Жумаев Максут - альпинист, капитан сборной альпинистов Республики Казахстан;

10. Исанова Асель - сотрудник молодежной организации КОВШ;

11. Казыханов Едиль - доктор технических наук;

12. Кожалиева Тогжан - общественный деятель;

13. Малгельдиев Дамир - генеральный директор Иле-Алатауского национального парка;

14. Нысанбаев Ерлан - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

15. Рахимжанов Алимжан - директор ТОО "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации";

16. Сальников Виталий - декан факультета географии и природопользования КазНУ;

17. Спицын Сергей - эко-активист, предприниматель;

18. Чащин Герман - председатель фонда "Eco Fund Tabigat";

19. Шапагатова Баян - президент Союза кемпингов и караванинга.

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