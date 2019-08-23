Специалисты измерили радиационный фон в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана сообщил о состоянии радиационного фона в столице, передает Kazakhstan Today.

"Никакой угрозы повышения радиационного фона нет в городе Нур-Султане после события (взрыва) на военном полигоне в Архангельской области Российской Федерации. Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга круглогодично ведется ежемесячный контроль радиационной обстановки на территории столицы. По результатам замеров радиационная обстановка в городе Нур-Султане по состоянию на 20-21 августа оценивается как спокойная и не претерпела каких-либо изменений, мощность дозы гамма-излучения на территории города составила от 0,06-0,15 мк Зв/час, при этом локальных источников и аномалий не выявлено", - сообщили в ведомстве.

По данным департамента, человек в повседневной жизни находится под воздействием естественного природного гамма-фона в пределах 0.22-0,30 мк Зв/час.

Исследованные на суммарную активность пробы атмосферного воздуха и осадков не выявили несоответствий нормативам.





Специалисты также отметили, что определяемые 20-21 августа показатели радиоактивности воздуха и атмосферных осадков соответствуют значениям, наблюдаемым в динамике последние 3 года.

В целом можно утверждать с полной уверенностью, что на сегодняшний день в столице нет никаких поводов для беспокойства по поводу последствий от взрыва в Архангельской области. Оснований для создания ажиотажа и паники нет. Ситуация под контролем Департамента, мониторинг за радиационной обстановкой продолжается", - проинформировали Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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