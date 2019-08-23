Специалисты НИЦ "Ғарыш-Экология" приступили к экологическому обследованию мест падения первой ступени РН "Союз-2.1а"

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Специалисты Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" приступили к экологическому обследованию мест падения первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", успешный запуск которой состоялся сегодня с Байконура, передает корреспондент Kazakhstan Today.

22 августа 2019 года, в 09.38.33 по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14". Все этапы полёта прошли в штатном режиме, и фрагменты его первой ступени (боковые блоки) приземлились в пределах отведенной зоны Ю-25 (районов падения №49,70), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология".

По информации ведомства, специалистами выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур. Во время спецработ по заправке и после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" произведены отбор проб атмосферного воздуха и почвы.

В районе падения сотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" совместно с российской стороной приступили к работе по экологическому обследованию мест падения первой ступени РН "Союз-2.1а". Возгорания растительности нет", - проинформировали в Научно-исследовательском центре.

Ранее сообщалось, что сегодня со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14" и роботом Федором на борту.

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