Столичного предпринимателя оштрафовали за создание стихийной свалки

Фото: ГНПП «Бурабай»

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность асканийского оленя в государственном национальном природном парке "Бурабай" в этом году достигла 1512 особей, - Численность асканийского оленя в государственном национальном природном парке "Бурабай" в этом году достигла 1512 особей, сообщает пресс-служба управления делами президента Республики Казахстан.





Эти прекрасные животные - гордость нашего парка. Если не беречь этих животных от браконьеров и диких волков, можно легко потерять этот драгоценный дар природы. Поэтому егеря наблюдают за животными, ведут подсчет, а также и охраняют весь год", - рассказывает главный егерь Бурабайского нацпарка Мират Бейсембаев.





По его словам, в разных уголках лесных хозяйств расставлены более сотни лотков для местных животных и птиц. Зимой егеря наполняют лотки кормом и солью. В местах, где были расставлены лотки, также пасутся маралы.





Следует отметить, что асканийский олень - особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя вапити в заповеднике Аскания-Нова на Украине. В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края с Украины в те годы также завезли и асканийского оленя.





В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из Аскания-Нова. Теперь в регионе уже 1512 особей.