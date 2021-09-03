Свыше 2 млрд тенге выплачено предпринимателям за сбор макулатуры, пластика и стекла

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АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане общий размер субсидий по линии РОП (расширенная ответственность производителей) на сбор, переработку и утилизацию отходов упаковки превысил 2,025 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это рекордные показатели поддерживающих мер отраслевого бизнеса за последние 5 лет. С начала года отечественными предпринимателями собрано и передано на утилизацию 67 166 тонн вторичного сырья, из них 51 287 тонн макулатуры, 5 307 тонн пластика и 10 572 тонн отходов стеклянной упаковки. Всего по системе было отработано 4130 заявок, размер компенсационных выплат за сбор в 2021 году составил - 1,507 млрд тенге, заводам -утилизаторам перечислено -152,6млн тенге, субсидирование транспортировки составило - порядка 365 млн тенге", - проинформировали в ТОО "Оператор РОП".

В компании отметили, что тенденцию роста связывают с цифровизацией основных процессов - "EcoQolday", повышением тарифов за сбор вторичного сырья и частичное покрытие транспортных расходов сборщиков. Проект "ЕсoQolda?" - является платформой как для действующих предпринимателей, так и для желающих начать свой бизнес в направлении сбора, переработки, транспортировки и утилизации отходов упаковки (макулатура, пластик и стекло).

В настоящее время, в системе "EcoQolday" зарегистрировано 670 участников, из них 158 предпринимателей, осуществляющих сбор перерабатываемых твердых бытовых отходов, 481 транспортировщик и 31 утилизатор вторичного сырья", -рассказали в компании.

В планах на 2021 год сбор, переработка, транспортировка и утилизация вторичного сырья объемом 230 тысяч тонн. Общая сумма финансирования от Оператора РОП на этот год составит ориентировочно 13 млрд тенге.





В целях повышения объемов сбора макулатуры, пластика и отходов стеклянной упаковки у населения оператором РОП также запущен проект "EcoQolday HOME". Жильцы многоквартирных домов либо частного сектора через ОСИ/ КСК получают доступ к отраслевой платформе "EcoQolday", где могут осуществлять продажу собранного вторичного сырья. Вырученные от продажи отходов средства могут быть направлены на ремонт либо благоустройство жилого комплекса", - поделились в пресс-службе.

В планах оператора РОП развитие инфраструктуры раздельного сбора ТБО в регионах и расширение сети приемных пунктов вторичного сырья у населения. 31 августа первые приемные пункты запустили в городе Семее, на очереди Усть-Каменогорск, Актобе и Карагандинская область.









Ежегодно образуется примерно 4,5-5 млн тонн ТБО. ТБО сортируется и перерабатывается в городах Нур-Султане, Шымкенте, Алматы и Жанаозене. Доля переработки отходов в 2020 году составила 18,3%, за первый квартал 2021 года - 14%", - рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Асем Жайсанбай.

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