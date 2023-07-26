ТОО "Karabatan Utility Solutions" оштрафовано на 7 млрд тенге

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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июня специализированный суд по административным правонарушениям Атырау оштрафовал ТОО "Karabatan Utility Solutions" на сумму более 7 млрд тенге за загрязнение окружающей среды, сообщает " - 29 июня специализированный суд по административным правонарушениям Атырау оштрафовал ТОО "Karabatan Utility Solutions" на сумму более 7 млрд тенге за загрязнение окружающей среды, сообщает " АЖ ".





Ранее департамент экологии по Атырауской области в ходе проверки предприятия установил, что содержание углекислого газа превысило норму. Это было отмечено в отчете, сделанном в ходе инвентаризации парниковых газов 2021 года.





Стало известно, что в минувшем и в этом году ТОО "Karabatan Utility Solutions" использовало квотный объект сверх установленного (распределенного) объема по выбросам парниковых газов, предоставленного компании при профилактическом контроле и внеплановой проверке", - сообщает пресс-служба департамента экологии.





Департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области с иском о запрете использования квотных средств до устранения вышеуказанного нарушения. Иск был удовлетворен решением суда от 10 мая.





Кроме того, в отношении ТОО "Karabatan Utility Solutions" возбуждено дело по статье 329 КоАП РК (Превышение установленного и дополнительно полученного объема квоты на выбросы парниковых газов). Согласно решению суда от 29 июня ТОО "Karabatan Utility Solutions" оштрафовано на сумму 7 224 485 941 тенге и подвергнуто административному наказанию.





Справка:





ТОО "Karabatan Utility Solutions" создано в 2014 году решением общего собрания участников компании от 20 августа 2014 года. На основании свидетельства о регистрации лица в качестве участника специальной экономической зоны от 17 ноября 2014 года является участником специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (СЭЗ), на территории которого является оператором проектов по обеспечению участников СЭЗ производственной инфраструктурой, в том числе газотурбинная электростанция (ГТЭС) и установка водоподготовки и очистки стоков (ВП) а также внутриплощадочных и внеплощадочных объектов общезаводской инфраструктуры (ОЗИ).