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Цвет реки Калжыр напугал жителей ВКО

08.09.2021, 09:34 5698
Цвет реки Калжыр напугал жителей ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Цвет реки Калжыр напугал сельчан Восточного Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обычно кристально-прозрачная, она вдруг стала мутной, и люди забеспокоились, что одно из предприятий региона сбросило в воду опасные отходы. Экологи взяли пробы. Также выяснилось, что русло Калжыра самовольно изменила частная золотодобывающая компания. Это было год еще назад, уже прошел суд, и предприниматели выплатили шестьсот тысяч тенге штрафов. Кроме того, их обязали вернуть реку в первоначальное состояние, сообщает телеканал "Астана". 
 
По мнение экологов, эти земляные работы и могли стать причиной загрязнения воды. Но попали ли в нее химические вещества, покажет анализ. 
 

Это взвешенные вещества, со временем они осядут. Наличие каких-либо химических веществ в составе воды я сказать не могу, мы должны дождаться результатов. Мы для установки фактов превышения каких-либо загрязняющих веществ отобрали на всем протяжении реки пробы воды, и в ближайшее время, как результаты будут готовы, мы осветим данные результаты", - сообщил главный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров.


 

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