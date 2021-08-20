В реке Большая Алматинка покраснела вода

Фото: скриншот

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Жителей Алматы удивила красная вода в реке Большая Алматинка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео опубликовали в группе kris.p.almaty.official в Instagram. Ролик снят якобы вблизи озера Сайран, а вода могла изменить цвет из-за химикатов.

В акимате Алматы сообщили, что специалисты управления зеленой экономики выехали на место вместе с природоохранной полицией. По последнему сообщению от специалистов, вода в реке чистая, но они продолжают выяснять ситуацию на месте.

Ниже по течению сотрудники акимата обнаружили следы покраснения реки. По словам представителя управления зеленой экономики, на углу с проспектом Райымбека в воде видны следы покраснения.

В управлении предположили, что произошел слив неизвестного вещества. Виновных будет выявлять природоохранная полиция.





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