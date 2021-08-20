Система Orphus

В реке Большая Алматинка покраснела вода

19.08.2021 5590
В реке Большая Алматинка покраснела вода
Фото: скриншот
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Жителей Алматы удивила красная вода в реке Большая Алматинка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео опубликовали в группе kris.p.almaty.official в Instagram. Ролик снят якобы вблизи озера Сайран, а вода могла изменить цвет из-за химикатов. 
 
В акимате Алматы сообщили, что специалисты управления зеленой экономики выехали на место вместе с природоохранной полицией. По последнему сообщению от специалистов, вода в реке чистая, но они продолжают выяснять ситуацию на месте.
 
Ниже по течению сотрудники акимата обнаружили следы покраснения реки. По словам представителя управления зеленой экономики, на углу с проспектом Райымбека в воде видны следы покраснения. 
 
В управлении предположили, что произошел слив неизвестного вещества. Виновных будет выявлять природоохранная полиция.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая