В реке Большая Алматинка покраснела вода

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Видео опубликовали в группе kris.p.almaty.official в Instagram. Ролик снят якобы вблизи озера Сайран, а вода могла изменить цвет из-за химикатов.
В акимате Алматы сообщили, что специалисты управления зеленой экономики выехали на место вместе с природоохранной полицией. По последнему сообщению от специалистов, вода в реке чистая, но они продолжают выяснять ситуацию на месте.
Ниже по течению сотрудники акимата обнаружили следы покраснения реки. По словам представителя управления зеленой экономики, на углу с проспектом Райымбека в воде видны следы покраснения.
В управлении предположили, что произошел слив неизвестного вещества. Виновных будет выявлять природоохранная полиция.
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